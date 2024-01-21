Esnaf ve KOBİ‘lerin Bir Gün İçinde Karşılaştıkları 10 İlginç Müşteri Tipi
Esnaf ve KOBİ‘lerin Bir Gün İçinde Karşılaştıkları 10 İlginç Müşteri Tipi
Hayatın içindeki esnaf ve KOBİ'ler için müşteri profili sonsuzdur. Sektörde uzun süre var olanlar için belirli müşteri tiplerine aşina olmak son derece önemlidir. Çünkü gereksinimleri daha kolay anlayarak karşılamak anlamına gelir.
İşte her esnafın yakından tanıdığı en ilginç müşteri modelleri!
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1. Vitrine bakanlar
2. Pazarlıkçılar
3. Suratsızlar
4. Aşırı samimi olanlar
5. Çok konuşanlar
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6. Marka savunucuları
7. Memnuniyetsizler
8. Son dakikacılar
9. Çapkınlar
10. Zararcılar
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