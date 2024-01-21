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Esnaf ve KOBİ‘lerin Bir Gün İçinde Karşılaştıkları 10 İlginç Müşteri Tipi

etiket Esnaf ve KOBİ‘lerin Bir Gün İçinde Karşılaştıkları 10 İlginç Müşteri Tipi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:01

Hayatın içindeki esnaf ve KOBİ'ler için müşteri profili sonsuzdur. Sektörde uzun süre var olanlar için belirli müşteri tiplerine aşina olmak son derece önemlidir. Çünkü gereksinimleri daha kolay anlayarak karşılamak anlamına gelir. 

İşte her esnafın yakından tanıdığı en ilginç müşteri modelleri!

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1. Vitrine bakanlar

Vitrine bakanlar, ürünlere bakmaktan hoşlanan fakat satılan ürünle veya verilen hizmetle gerçekten ilgilenmeyen müşterilerdir. Bu tip müşteriler çok bağlayıcı değildir ve muhtemelen sadece vakit geçiriyorlardır. Vitrin bakanlarla karşılaştığınızda minimum efor sarfetmek sizi gereksiz emek kaybından kurtarabilir.

2. Pazarlıkçılar

Pazarlıkçılar, etiket fiyatıyla ilgilenmeyen ve sürekli indirim bekleyen müşterilerdir. Bu kişiler için pazarlık alışverişin olmazsa olmazıdır ve her koşulda geçerlidir. Fazla pazarlıkçı müşteriler kimi zaman satın alacakları şeyin üzerine hediye eşya veya hizmet isteyecek kadar yüzsüz davranabilirler.

3. Suratsızlar

Satıcı veya hizmet veren kişi ile hiçbir yakınlık kurmayan suratsız müşteriler, selam vermeyen ve iyi dilekler dilemeyen kişilerdir. Daha çok kaba olarak adlandırılan bu tip müşteriler, siz ne kadar iletişim kurmaya çalışsanız da çoğu zaman dedikleriniz karşısında sessiz ve tepkisiz kalırlar.

4. Aşırı samimi olanlar

Mağazaya girdikten sonra aşırı samimiyetten neredeyse akrabalık ilişkisi kuran müşteriler, kimi zaman ilgilenmenin keyifli kimi zaman ise yorucu olduğu kişilerdir. Suratsızların aksine her şeyi didik didik soran ve soyağacına kadar çıkaran bu kişilerle kurduğunuz iletişimde biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Aksi halde ipin ucu bir anda fazla samimi bir yere doğru kaçabilir.

5. Çok konuşanlar

Çok konuşanlar, sürekli kendilerinden ve hayat hikayelerinden ya da geçmiş alışveriş anılarından bahseden kişilerdir. Bu kişiler, çoğu zaman alışveriş gereksinimini karşılarken bir yandan başkalarıyla dertleşerek stres atmak da isterler. Bu nedenle boş buldukları bir mağazada sizi yakaladıkları zaman kolay kolay bırakmayabilirler.

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6. Marka savunucuları

Marka savunucuları, belirli bir markanın ürününe veya hizmetine fanatik şekilde bağlı müşteri tipleridir. Bu kişileri, başka bir markanın da eşit seviyede iyi olduğuna inandırmak fazlasıyla zordur. Bu nedenle eğer o markanın hizmetini veya ürününü satmıyorsanız, marka savunucu müşterileri etkilemekte zorlanabilirsiniz. Ancak doğru tekniklerle bu kişileri kendi markanıza çekebilirsiniz.

7. Memnuniyetsizler

Memnuniyetsizler, genellikle alışverişi zorunluluktan yapan ve bu durumdan hiç de hoşnut olmayan kişilerdir. Sürekli sektörün ve hizmetin kötü yanlarına değinen bu kişileri %100 memnun etmenin kolay bir yolu yoktur. Bu nedenle her şeyden şikayet eden fakat bir şekilde zorunluluktan dolayı orada bulunan kişilerle karşılaştığınızda, onları tamamen mutlu etmeye emek harcamamayı tercih edebilirsiniz.

8. Son dakikacılar

Kapanışa 2 dakika gelen ve aceleyle alışveriş yapan kişiler son dakikacı müşterilerdir. Kimi zaman da birden fazla işi aynı anda yetiştirmeye çalışırlar ve bu nedenle mağazanın içinde hızlı hızlı dolaşırlar. Aceleci müşteriler genellikle ilgilenmenin kolay olduğu kişilerdir çünkü bu kişiler ne aradıklarını çok iyi biliyorlardır ve oldukça kısa sürede işlerini tamamlayıp giderler.

9. Çapkınlar

Alışveriş esnasında güzel söz ve iltifat duymaktan hoşlanan veya sürekli iltifat eden çapkın müşteriler, beğendikleri insanlara ilgilerini belli ederler. Genellikle göz önünde olan kişiler olduklarından, gülümsemelerinizi ve iyi dileklerinizi zaman zaman farklı bir tarafa çekebilirler. Bu kişilerle ilgilenirken samimiyeti nerede tutacağını belirlemek fazlasıyla zor olabilir.

10. Zararcılar

Mağazaya girdikten sonra masadaki veya raflardaki bütün eşyalara dokunan, ürünlerin yerlerini değiştiren ve yerinde durmayan kişiler zararcı müşterilerdir. Eli dursa gözü, gözü dursa ayağı durmayan bu kişiler, içeri girdikleri anda bir şekilde sizi zarara uğratmayı başarırlar. Ya vakitten fazla çalarlar ya da dikkatsiz davranışları sebebiyle eşyaları kırıp dökerler. Bu kişileri kibarca uyarmak zarardan korunmanın en etkili yoludur.

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