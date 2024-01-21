Esnaf ve KOBİ‘lerin Bir Gün İçinde Karşılaştıkları 10 İlginç Müşteri Tipi

Memnuniyetsizler, genellikle alışverişi zorunluluktan yapan ve bu durumdan hiç de hoşnut olmayan kişilerdir. Sürekli sektörün ve hizmetin kötü yanlarına değinen bu kişileri %100 memnun etmenin kolay bir yolu yoktur. Bu nedenle her şeyden şikayet eden fakat bir şekilde zorunluluktan dolayı orada bulunan kişilerle karşılaştığınızda, onları tamamen mutlu etmeye emek harcamamayı tercih edebilirsiniz.