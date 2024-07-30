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Eşleri Alışveriş Yaparken Uyuklayan Erkeklerin Birbirinden İkonik Fotoğrafları

Eşleri Alışveriş Yaparken Uyuklayan Erkeklerin Birbirinden İkonik Fotoğrafları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 12:12

Alışveriş kimileri için bir stres atma aracı, kimileri için de stres sebebi! Hele de bu iki kişinin beraber alışverişe çıkması...Eşleri alışveriş yaparken bir kenarda uyuklayan erkeklerin birbirinden ikonik hallerine gelin birlikte bakalım.

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1. Kimileri gerçekten uykuya dalmış, horlamaya bile başlamış.

1. Kimileri gerçekten uykuya dalmış, horlamaya bile başlamış.

2. Bazıları yatacak yer bulunca epey rahat etmiş.

2. Bazıları yatacak yer bulunca epey rahat etmiş.

3. O kadar şanslı olmayanlar da var! 😂

3. O kadar şanslı olmayanlar da var! 😂

4. Tabii çantalar emanet edilmezse olmaz.

4. Tabii çantalar emanet edilmezse olmaz.

5. Kombin yapmak için ideal.

5. Kombin yapmak için ideal.
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6. Fotoğrafa bakınca bile esniyorsunuz.

6. Fotoğrafa bakınca bile esniyorsunuz.

7. Erkeklerin uğrak mekanı!

7. Erkeklerin uğrak mekanı!

8. Neyse ki bazı düşünceli alışveriş merkezleri de var.

8. Neyse ki bazı düşünceli alışveriş merkezleri de var.

9. Artık her şeyden vazgeçmiş.

9. Artık her şeyden vazgeçmiş.

10. Bir de gözlerini kapatmış.

10. Bir de gözlerini kapatmış.
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11. Muhtemelen nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

11. Muhtemelen nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

12. Bu da biraz abartı canım! 😂

12. Bu da biraz abartı canım! 😂

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