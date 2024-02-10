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Eskiler Güzeldi: Hepimizi Şöyle Bir Eski Günlere Götürecek 13 Şarkıcı

etiket Eskiler Güzeldi: Hepimizi Şöyle Bir Eski Günlere Götürecek 13 Şarkıcı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 15:16

bu sanatçılar yalnızca işleriyle gündem olmuyor. Her attığı adım olay olan, medyatik yönleri ve çalkantılı hayatlarıyla duymaya alıştığımız en olaylı sanatçılar bu listede...

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1. Tarkan & Bülent Ersoy - Kor

2. Serdar Ortaç - Bilsem Ki

3. Zerrin Özer - Basit Numaralar

4. Seda Sayan - Karagözlüm Ölesim Var

5. Hatice - Doyamıyorum

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6. İbrahim Tatlıses - Kop Gel Günahlarından

7. Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım

8. Özlem Tekin - Dağları Deldim

9. Sıla - Yan Benimle

10. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

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11. Murat Göğebakan - Yaralı

12. Müslüm Gürses - Sensiz Olmaz

13. Ebru Gündeş - Ölümsüz Aşklar

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