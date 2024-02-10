Eskiler Güzeldi: Hepimizi Şöyle Bir Eski Günlere Götürecek 13 Şarkıcı
Eskiler Güzeldi: Hepimizi Şöyle Bir Eski Günlere Götürecek 13 Şarkıcı
bu sanatçılar yalnızca işleriyle gündem olmuyor. Her attığı adım olay olan, medyatik yönleri ve çalkantılı hayatlarıyla duymaya alıştığımız en olaylı sanatçılar bu listede...
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1. Tarkan & Bülent Ersoy - Kor
2. Serdar Ortaç - Bilsem Ki
3. Zerrin Özer - Basit Numaralar
4. Seda Sayan - Karagözlüm Ölesim Var
5. Hatice - Doyamıyorum
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6. İbrahim Tatlıses - Kop Gel Günahlarından
7. Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım
8. Özlem Tekin - Dağları Deldim
9. Sıla - Yan Benimle
10. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
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11. Murat Göğebakan - Yaralı
12. Müslüm Gürses - Sensiz Olmaz
13. Ebru Gündeş - Ölümsüz Aşklar
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