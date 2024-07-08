''Eskiden Telefon mu Vardı'' Diyen Büyüklerimizi Haklı Çıkaracak Zamanın Önemi Üzerine Enfes Flood!

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle telefonsuz, bilgisayarsız, televizyonsuz yapamayan bir nesil yetişti. Öyle ki insanlar artık yanında tableti, telefonu olmadan tuvalete bile gidemeyecek durumda. Peki hiçbir şey yapmadan durmayı denediniz mi? Vücudunuz bu hareketsizliğe nasıl tepki veriyor?