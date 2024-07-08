Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
''Eskiden Telefon mu Vardı'' Diyen Büyüklerimizi Haklı Çıkaracak Zamanın Önemi Üzerine Enfes Flood!

''Eskiden Telefon mu Vardı'' Diyen Büyüklerimizi Haklı Çıkaracak Zamanın Önemi Üzerine Enfes Flood!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 17:15 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 17:32

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle telefonsuz, bilgisayarsız, televizyonsuz yapamayan bir nesil yetişti. Öyle ki insanlar artık yanında tableti, telefonu olmadan tuvalete bile gidemeyecek durumda. Peki hiçbir şey yapmadan durmayı denediniz mi? Vücudunuz bu hareketsizliğe nasıl tepki veriyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mini bir deneyle zamanın önemini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı hepimize yaşamımızı yeniden sorgulattı. İşte o efsane flood👇

Mini bir deneyle zamanın önemini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı hepimize yaşamımızı yeniden sorgulattı. İşte o efsane flood👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Anlatıya kullanıcılardan da yorumlar geldi👇

Anlatıya kullanıcılardan da yorumlar geldi👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kimileri başarmış.

Kimileri başarmış.
twitter.com

Bu da farklı bir bakış açısı.

Bu da farklı bir bakış açısı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Farkındalık yaşayanlar.

Farkındalık yaşayanlar.
twitter.com

Kimine acı çektirmiş.

Kimine acı çektirmiş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ah o eskiler.

Ah o eskiler.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın