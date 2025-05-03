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Eski Vali Ve Emekli Albayın Define Avı Maceraları! Kaçak Kazıda Yakalandılar

Eski Vali Ve Emekli Albayın Define Avı Maceraları! Kaçak Kazıda Yakalandılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 16:17

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kaçak kazı yapanlar arasında eski vali ve emekli albay da bulunuyordu.

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Eski vali ve emekli albay suçüstü yakalandı.

Eski vali ve emekli albay suçüstü yakalandı.

Olay Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri araçlara binerek uzaklaşmak isteyen 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında eski vali ve emekli albay olması dikkat çekti.

Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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