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Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan 'Araç Geçiş Garantisi' Verdiği Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesine CEO Oldu!

Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan 'Araç Geçiş Garantisi' Verdiği Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesine CEO Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 17:33

Koronavirüs salgınının en yüksek seviyelere geldiği dönemde sürpriz bir şekilde görevden alınan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cahit Turhan hakkında 'Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik' iddiasıyla gündemi neredeyse tamamen buraya çevirdi. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna geçmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada  “İhaleleri veriyorsunuz sonra ayrılıp o şirketin başına tekrar geçiyorsunuz. Nasıl ‘düzen’ ama' ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

İşte detaylar….

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Koronavirüsün Türkiye’de ve dünyada en pik seviyelere yükseldiği Mart 2020’de sürpriz bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevinden alınan Cahit Turhan ile ilgili gündeme gelen iddalar büyük tartışmalara neden oldu.

Koronavirüsün Türkiye’de ve dünyada en pik seviyelere yükseldiği Mart 2020’de sürpriz bir şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevinden alınan Cahit Turhan ile ilgili gündeme gelen iddalar büyük tartışmalara neden oldu.

Görevden alınmasıyla ilgili üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen soru işaretleri olan Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’su oldu.

Görevden alınmasıyla ilgili üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen soru işaretleri olan Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’su oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini ifade etti. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini ifade etti. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaparsa AK Parti yapar! Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik.

İşletmeyi oluşturan şirketler; Kolin, Limak, Cengiz, Kalyon. Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen ‘ilave araç geçiş garanti sayısı’: 1 Milyar 338 Milyon Adet Araç! Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor.

Cahit Turhan’ın bakanlık dönemi: 9 Temmuz 2018 - 27 Mart 2020

İdare ve Görevli Şirketler arasında ilave araç geçiş garantileri verilmesiyle ilgili 2 No’lu mutabakatnamenin imzalandığı tarih: 16 Eylül 2019”

Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklaması:

Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalındaki yayında bu iddialarla ilgili konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube kanalındaki yayında bu iddialarla ilgili konuştu.

'Devletten ihalelelr alan bir şirkette üst düzey yöneticisiniz, ayrılıp o şirkete ihale veren bakanlığın başına geçiyorsunuz. İhaleleri veriyorsunuz sonra ayrılıp o şirketin başına tekrar geçiyorsunuz. Nasıl ‘düzen’ ama…'

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