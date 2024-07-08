Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan 'Araç Geçiş Garantisi' Verdiği Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesine CEO Oldu!

Koronavirüs salgınının en yüksek seviyelere geldiği dönemde sürpriz bir şekilde görevden alınan Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cahit Turhan hakkında 'Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda ‘ilave araç geçiş garantileri’ verdiğini belgeledik' iddiasıyla gündemi neredeyse tamamen buraya çevirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, Cahit Turhan’ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesinin CEO’luğuna geçmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “İhaleleri veriyorsunuz sonra ayrılıp o şirketin başına tekrar geçiyorsunuz. Nasıl ‘düzen’ ama' ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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