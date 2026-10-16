Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Beşiktaş'a Tebrik Mesajı Kafa Karıştırdı
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından bir paylaşım yaptı. Koca, 'Alman yazılımlı Hoffenheim çöktü. Hata kodu: BJK. Tebrikler Beşiktaş.' diye yazdı. Haziran 2024'te görevden ayrılan Koca'nın bilgisayar ve sağlık jargonunu birleştiren cümlesi, SAP'nin kurucu ortağı Dietmar Hopp'la anılan Hoffenheim'a yapılan göndermesiyle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar ilk yarısı golsüz biten maçı Hyeon-gyu Oh'un iki golü ve Amir Murillo'nun golüyle kazanıp Avrupa'da 2 maçta 2 galibiyete ulaşmıştı. Paylaşımın altına gelen alıntılarda pandemi dönemindeki 'elimizde büyük bir koz var' sözü ve SAP esprileri öne çıktı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Pandemide bu hız yoktu.
SAP'den yürüdü.
Türkovac devam.
Almanya'da pandemi ilan edildi.
Koz: karşılaşmamak.
Büyük koz geri döndü.
Covid geldi sanıldı.
Karantina garantili virüs.
Çok coronalı günler.
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