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Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Beşiktaş'a Tebrik Mesajı Kafa Karıştırdı

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Beşiktaş'a Tebrik Mesajı Kafa Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 10:53
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Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından bir paylaşım yaptı. Koca, 'Alman yazılımlı Hoffenheim çöktü. Hata kodu: BJK. Tebrikler Beşiktaş.' diye yazdı. Haziran 2024'te görevden ayrılan Koca'nın bilgisayar ve sağlık jargonunu birleştiren cümlesi, SAP'nin kurucu ortağı Dietmar Hopp'la anılan Hoffenheim'a yapılan göndermesiyle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar ilk yarısı golsüz biten maçı Hyeon-gyu Oh'un iki golü ve Amir Murillo'nun golüyle kazanıp Avrupa'da 2 maçta 2 galibiyete ulaşmıştı. Paylaşımın altına gelen alıntılarda pandemi dönemindeki 'elimizde büyük bir koz var' sözü ve SAP esprileri öne çıktı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Pandemide bu hız yoktu.

Pandemide bu hız yoktu.
twitter.com

SAP'den yürüdü.

SAP'den yürüdü.
twitter.com

Türkovac devam.

Türkovac devam.
twitter.com

Almanya'da pandemi ilan edildi.

Almanya'da pandemi ilan edildi.
twitter.com
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Koz: karşılaşmamak.

Koz: karşılaşmamak.
twitter.com

Büyük koz geri döndü.

Büyük koz geri döndü.
twitter.com

Covid geldi sanıldı.

Covid geldi sanıldı.
twitter.com

Karantina garantili virüs.

Karantina garantili virüs.
twitter.com

Çok coronalı günler.

Çok coronalı günler.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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