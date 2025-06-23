Eski Mesajları Okurken Arka Planda Gözyaşınızı Pıt Diye Düşürecek Şarkılar
Keşke bizi paramparça eden, eskileri hatırlatan bu şarkıları dinlemek zorunda kalmasak ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmiyor ve olaylar istemediğimiz şekilde sonuçlanabiliyor. Geriye de bize birkaç damla gözyaşı kalıyor...
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1. Sen Orada Yoksun
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2. Beni Kendinden Kurtar
3. Gitme
4. Olsun
5. Sakince Yoruldum
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6. Siktiret Boşver
7. Keşke
8. Son Arzum
9. Eksik
10. Hiç İyi Değilim
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11. Kapkaranlık Her Günüm
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