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Eski Mesajları Okurken Arka Planda Gözyaşınızı Pıt Diye Düşürecek Şarkılar

etiket Eski Mesajları Okurken Arka Planda Gözyaşınızı Pıt Diye Düşürecek Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 23:33

Keşke bizi paramparça eden, eskileri hatırlatan bu şarkıları dinlemek zorunda kalmasak ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmiyor ve olaylar istemediğimiz şekilde sonuçlanabiliyor. Geriye de bize birkaç damla gözyaşı kalıyor...

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1. Sen Orada Yoksun

2. Beni Kendinden Kurtar

3. Gitme

4. Olsun

5. Sakince Yoruldum

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6. Siktiret Boşver

7. Keşke

8. Son Arzum

9. Eksik

10. Hiç İyi Değilim

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11. Kapkaranlık Her Günüm

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