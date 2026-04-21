Haberler
Gündem
Eski Hakem ve Fenomen Elif Karaarslan'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 18:33

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın aktardığına göre ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Elif Karaarslan’ın idrar ve saç testi pozitif çıktı. Hakemlik kariyerini bıraktıktan sonra sosyal medyaya yönelen ve Instagram abonelik sistemi üzerinden paylaşımlarıyla gündeme gelen Karaarslan'ın aylık gelirinin 2,2 milyon TL'ye ulaştığı iddia ediliyordu.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Karaarslan'ın testinde yasaklı madde tespit edildi.

Karaarslan, soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesinde 'Sporcu geçmişim nedeniyle hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım. Ev partilerine katılmadım, gece kulübü kültürüm yoktur' diyerek iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

8 tutukludan biriydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda Beşiktaş'ın lüks semtlerindeki bazı restoran ve eğlence mekanlarında aramalar yapılmıştı. Toplam 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 19 kişi gözaltına alındı. Aralarında Elif Karaarslan'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
