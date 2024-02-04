Eski Diziyi Partnerlerinden Tahmin Et: Haluk Bilginer, Nurgül Yeşilçay, Kenan Işık!
Eski Diziyi Partnerlerinden Tahmin Et: Haluk Bilginer, Nurgül Yeşilçay, Kenan Işık!
Bir zamanlar hepimizi ekran başına kilitleyen efsane dizileri, sadece partnerlerinden hatırlayabilecek misin?
Onedio videosuna konuk olup yarışma sırası sende, haydi teste!
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1. Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın partner olduğu dizi hangisiydi?
2. Peki Kenan Işık ve Gülben Ergen?
3. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç?
4. Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz?
5. Janset ve Hakan Yılmaz?
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6. Cem Davran ve Hande Ataizi?
Kaç soruya doğru cevap verdiniz?
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Eski Diziyi Partnerlerinden Tahmin Et 😂 Nurgül Yeşilçay Bergüzar Korel Halit Ergenç #shortsvideo
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