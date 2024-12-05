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Eşini Acil Servis Sırasında Kaybeden Kadın Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Eşini Acil Servis Sırasında Kaybeden Kadın Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2024 - 14:21

Sağlıktaki en büyük sorunlarımızdan biri acil servisler. Özellikle metropollerdeki aciller o kadar yoğun ki pek çok kişi sıra gelmemesinden şikayetçi. Bir diğer sorun da acil servislere aciliyeti olmayan kişilerin geldiği iddiaları. Hal böyle olunca uzun sıralar, çözülmeyen sorunlar da sık karşılaşılan durumlardan. Ayşe isimli bir Twitter kullanıcısı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ısrarlara rağmen tedavi edilmeyen eşinin acil serviste hayatını kaybettiğini öne sürdü. Twitter'dan (X) sesini duyurmaya çalışıyor.

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Olay Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Olay Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Acılı eşin anlattıkları şöyle;

Acılı eşin anlattıkları şöyle;

Ardından kamera görüntülerini de paylaştı.

Ardından kamera görüntülerini de paylaştı.

Eşi beklerken yere yığıldı. Ardınan diazepam içerikli bir iğne vurulduğunu iddia etti.

Eşi beklerken yere yığıldı. Ardınan diazepam içerikli bir iğne vurulduğunu iddia etti.

"Bekleyin dendi"

"Bekleyin dendi"
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Acılı eşin son paylaşımı ise şu şekilde.

Acılı eşin son paylaşımı ise şu şekilde.

Ardından bu durumun farklı arka planları olduğunu söyleyenler de oldu.

Ardından bu durumun farklı arka planları olduğunu söyleyenler de oldu.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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