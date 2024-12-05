Eşini Acil Servis Sırasında Kaybeden Kadın Sesini Duyurmaya Çalışıyor

Sağlıktaki en büyük sorunlarımızdan biri acil servisler. Özellikle metropollerdeki aciller o kadar yoğun ki pek çok kişi sıra gelmemesinden şikayetçi. Bir diğer sorun da acil servislere aciliyeti olmayan kişilerin geldiği iddiaları. Hal böyle olunca uzun sıralar, çözülmeyen sorunlar da sık karşılaşılan durumlardan. Ayşe isimli bir Twitter kullanıcısı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ısrarlara rağmen tedavi edilmeyen eşinin acil serviste hayatını kaybettiğini öne sürdü. Twitter'dan (X) sesini duyurmaya çalışıyor.