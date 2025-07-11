eSIM Kullananlara Kötü Haber: eSIM Sağlayıcılarına Türkiye'den Erişim Engeli Getirildi
Yurtdışı seyahatlerinde internet erişimi için sıklıkla tercih edilen popüler eSIM servis sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu platformların Türkiye'de yasal yetkilendirme olmadan hizmet vermesi nedeniyle engellenmiş olabileceği iddia ediliyor.
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Yurt dışı seyahatlerinde internet kullanımı sunan popüler eSIM sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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