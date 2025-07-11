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eSIM Kullananlara Kötü Haber: eSIM Sağlayıcılarına Türkiye'den Erişim Engeli Getirildi

eSIM Kullananlara Kötü Haber: eSIM Sağlayıcılarına Türkiye'den Erişim Engeli Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 12:02

Yurtdışı seyahatlerinde internet erişimi için sıklıkla tercih edilen popüler eSIM servis sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu platformların Türkiye'de yasal yetkilendirme olmadan hizmet vermesi nedeniyle engellenmiş olabileceği iddia ediliyor.

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Yurt dışı seyahatlerinde internet kullanımı sunan popüler eSIM sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Yurt dışı seyahatlerinde internet kullanımı sunan popüler eSIM sağlayıcılarına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla birlikte; Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM platformlarına artık doğrudan erişim sağlanamıyor.

Bu hizmetler, fiziksel SIM kart takmadan dijital olarak cep telefonlarına tanımlanabilen eSIM profilleri sunuyordu. 

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu platformların Türkiye'de yasal yetkilendirme olmadan hizmet vermesi nedeniyle engellenmiş olabileceği iddia ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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