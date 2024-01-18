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Esenyurt’ta Muhtarlıkta Silah Sıktı: Muhtarın Yeğeni Paylaştı

Esenyurt’ta Muhtarlıkta Silah Sıktı: Muhtarın Yeğeni Paylaştı

Esenyurt
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 12:17

İstanbul’un sık sık kriminal olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt ilçesinde muhtarlıkta silah sıkan 16 yaşındaki çocuğun görüntüleri tartışma yarattı. Muhtarın yeğeni olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İ.D., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Olay , dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi muhtarlığında meydana geldi.

Olay , dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi muhtarlığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi muhtarının yeğeni İ.D., yanında bir arkadaşıyla muhtarlığa geldi. Bilgisayardan müzik açan 16 yaşındaki genç, daha sonra tabanca ile pencereden dışarıya ateş etmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi muhtarının yeğeni İ.D., yanında bir arkadaşıyla muhtarlığa geldi. Bilgisayardan müzik açan 16 yaşındaki genç, daha sonra tabanca ile pencereden dışarıya ateş etmeye başladı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 👇

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