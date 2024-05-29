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Esat Yontunç Ahiretlik Dostu Acun Ilıcalı'nın Doğum Gününü Gençlik Fotoğrafıyla Kutladı: "Eşitlendik"

Esat Yontunç Ahiretlik Dostu Acun Ilıcalı'nın Doğum Gününü Gençlik Fotoğrafıyla Kutladı: "Eşitlendik"

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.05.2024 - 13:25

Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç arasındaki kadim dostluğu hepimiz biliyoruz tabii ki. İkili yıllardır birlikte hem işlerini, hem ailelerini, hem de kendilerini büyüttü. Esat Yontunç, 55 yaşına giren arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününü gençlik fotoğraflarıyla kutladı.

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Acun Ilıcalı'nın yıllardır yanında gördüğümüz ve sayesinde tanıdığımız bir isim var ki o da Esat Yontunç.

Acun Ilıcalı'nın yıllardır yanında gördüğümüz ve sayesinde tanıdığımız bir isim var ki o da Esat Yontunç.

İkilinin çocukluk arkadaşı olduğunu artık bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Bu arkadaşlık yalnızca çocuklukla sınırlı kalmıyor ve yıllar içinde dallanıp budaklanıyor.

Hem iyi günde, hem kötü günde beraber yol alıyor bu ikili. Tüm işlerini de beraber büyütüyorlar.

Hem iyi günde, hem kötü günde beraber yol alıyor bu ikili. Tüm işlerini de beraber büyütüyorlar.

Gerçek bir kötü gün dostu olduğunu ise Acun Ilıcalı ailesini trafik kazasında kaybettikten sonra 1 yıl boyunca Esat Yontunç'un evinde kalmasından anlayabiliyoruz.

Acun Firarda dönemlerinde o kadar ülkeyi beraber gezdiklerini biliyoruz. Esat Yontunç kamera arkasında olduğu için kendisini pek görememiştik.

Acun Firarda dönemlerinde o kadar ülkeyi beraber gezdiklerini biliyoruz. Esat Yontunç kamera arkasında olduğu için kendisini pek görememiştik.

Var Mısın Yok Musun, Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye, Survivor, MasterChef Türkiye serüveninde ise artık göz önünde olmaya başlamıştı.

Yıllardır süregelen bu dostluğu kıskanmamak elde değil. Herkese böyle arkadaşlıklar nasip olsun diyoruz tabii ki!

Yıllardır süregelen bu dostluğu kıskanmamak elde değil. Herkese böyle arkadaşlıklar nasip olsun diyoruz tabii ki!

Her anlarında omuz omuza yürüyen bu ikili aynı yaşta. Bu ayın başında, 5 Mayıs'ta Esat Yontunç 55. yaşını kutladı. İkilinin her şeyi aynı olduğu gibi, doğum ayları da aynı.

Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs yani bugün 55 yaşına girdi! Öncelikle kendisinin yeni yaşını kutlarız.

Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs yani bugün 55 yaşına girdi! Öncelikle kendisinin yeni yaşını kutlarız.

Esat Yontunç da arkadaşının doğum gününü gençlik fotoğraflarını paylaşarak kutlamayı tercih etti.

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"O uzun 24 gün geçti ve eşitlendik." notunu da fotoğrafının altına düşmeyi unutmadı.

"O uzun 24 gün geçti ve eşitlendik." notunu da fotoğrafının altına düşmeyi unutmadı.

'Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah.'

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