Esat Yontunç Ahiretlik Dostu Acun Ilıcalı'nın Doğum Gününü Gençlik Fotoğrafıyla Kutladı: "Eşitlendik"
Esat Yontunç Ahiretlik Dostu Acun Ilıcalı'nın Doğum Gününü Gençlik Fotoğrafıyla Kutladı: "Eşitlendik"
Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç arasındaki kadim dostluğu hepimiz biliyoruz tabii ki. İkili yıllardır birlikte hem işlerini, hem ailelerini, hem de kendilerini büyüttü. Esat Yontunç, 55 yaşına giren arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününü gençlik fotoğraflarıyla kutladı.
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Acun Ilıcalı'nın yıllardır yanında gördüğümüz ve sayesinde tanıdığımız bir isim var ki o da Esat Yontunç.
Hem iyi günde, hem kötü günde beraber yol alıyor bu ikili. Tüm işlerini de beraber büyütüyorlar.
Acun Firarda dönemlerinde o kadar ülkeyi beraber gezdiklerini biliyoruz. Esat Yontunç kamera arkasında olduğu için kendisini pek görememiştik.
Yıllardır süregelen bu dostluğu kıskanmamak elde değil. Herkese böyle arkadaşlıklar nasip olsun diyoruz tabii ki!
Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs yani bugün 55 yaşına girdi! Öncelikle kendisinin yeni yaşını kutlarız.
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"O uzun 24 gün geçti ve eşitlendik." notunu da fotoğrafının altına düşmeyi unutmadı.
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