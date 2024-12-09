Eril Mars Enerjisi Nedir, Nasıl Dengede Tutulur?

Güçlü bir enerji ve insana en yakışan duygu olan “şehvet” iki başlık altında toplanır; “cinsel istek ve cinsel arzu”… “Cinsel istek” beş duyuyla alınan cinsel uyaranlar ve cinsel fantezilerle kişinin bilinciyle yarattığı cinsel enerjidir. “Cinsel arzu” ise, hormonlar, bilinçdışı eros ve tanatos dürtüleri ve afrodizyaklarla ortaya çıkan bilinçdışı ve cinsel isteğe göre çok daha güçlü olan bir cinsel enerjidir. Eril Mars enerjisini artırmak, kişinin cinsel arzusunu ve içsel cinsel gücünü uyandırmasına ve yaşamında daha kararlı ve etkili bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. İşte bu enerjiyi yükseltmenin yolları:

1. Fiziksel aktivite ve cinsel Egzersizler

Mars enerjisi, fiziksel güçle doğrudan ilişkilidir. Aktif bir beden, Mars enerjisini uyandırır ve artırır.

Direnç egzersizleri : Ağırlık kaldırma, kardiyo veya HIIT gibi güç gerektiren aktiviteler. HIIT , açılımıyla “High-Intensity Interval Training” (Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Antrenman) , kısa sürede maksimum verimlilik sağlayan bir egzersiz yöntemidir. HIIT, yüksek yoğunluklu egzersizlerin ve kısa dinlenme veya düşük yoğunluklu hareketlerin art arda tekrarlandığı bir antrenman biçimidir.

Dövüş sporları : Boks, karate veya kickboks gibi savaşçı ruhu besleyen sporlar.

Dayanıklılık sporları: Git-gel egzersizleri, PSOAS kası egzersizleri, Kegel ve Ters Kegel egzersizleri, koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi uzun süreli fiziksel efor gerektiren aktiviteler.

2. Cinsel hedef belirleme ve seks için harekete geçme

Eril Mars enerjisi, belirgin hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan planlı cinsel eylemlerle beslenir.

Cinsel hedeflerini yaz : Kısa ve uzun vadeli cinsel hedefler belirle.

Seks için küçük adımlar at : Büyük seks hedefleri için her gün küçük ama kararlı adımlar at.

Sekste kararlılık geliştir: Cinsel zorluklarla karşılaştığında pes etme, çözüme ve şehvete odaklan.

3. Cesaret ve cinsel yaşamda kendine güven

Eril Mars enerjisi cesaretle bağlantılıdır. Kendine güven duygusunu geliştirmek, bu enerjiyi güçlendirir.

Cinsel korkularınla yüzleş : Kendini konfor alanının dışına çıkararak cinsel korkularının üstesinden gel.

Küçük seks zaferlerine odaklan : Farklı olmasını dilemeden 3 P kuralına uy ve HOT yap, cinsel başarılarının farkına var ve bunları kutla. “CİSEF 3 P kuralı” ; penis, penisin performansı ve partner seçeneklerinden partnere odaklanmaktır. “CİSEF HOT tekniği” ise, H isset, O daklan ve T eslim ol kelimelerinin kısaltmasıdır.

Olumlama kullan: 'Ben sekste güçlüyüm ve cinsel hedeflerime ulaşabilirim' gibi olumlama cümleleriyle içsel gücünü artır.

4. Tutkulu ve coşkulu ol

Eril Mars enerjisi tutkuyla bağlantılıdır. Hayata ve yaptığın işlere coşkuyla yaklaşmak bu enerjiyi artırır.

Sevdiğin bir hobiye zaman ayır.

Yaratıcılığını ortaya koyan projelerde yer al.

Hedeflerine ulaşmak için tutkunu canlı tutacak motivasyon kaynakları bul.

5. Sağlıklı rekabet ve mücadele

Rekabet, eril Mars enerjisini besler. Ancak bu rekabet sağlıklı ve yapıcı olmalıdır.

Spor ve yarışmalar : Arkadaşlarınla ya da iş ortamında rekabetçi bir etkinliğe katıl.

Kendinle yarış: Kendi performansını artırmayı hedefle.

6. Özgüvenli duruş ve iletişim

Eril Mars enerjisi, özgüvenli bir duruş ve açık bir iletişimle kendini gösterir.

Dik dur ve güçlü görün : Postürünü düzelt ve dik durarak özgüvenini sergile.

Açık ve net konuş : Düşüncelerini ifade etmekten çekinme.

Kararlılık sergile: İsteklerini dile getirirken sağlam bir tavır takın.

7. Fiziksel ve cinsel dayanıklılığı artır

Eril Mars enerjisi, fiziksel güç ve dayanıklılıkla yakından ilişkilidir.

Sağlıklı bir diyetle cinsel enerji seviyeni artır (protein ağırlıklı beslenme, kompleks karbonhidratlar).

Düzenli uyku ile vücudunu dinlendir.

Cinsel enerji seviyeni korumak için doğal desteklerden faydalan.

8. Seks meditasyonu ve nefes çalışmaları

Eril Mars enerjisi bazen fazla yoğun olabilir ve saldırganlık yaratabilir. Seks meditasyonu, bu enerjiyi dengeler ve odaklanmayı sağlar.

Sekse odaklanma meditasyonu : Cinsel hedeflerini gözünde canlandırarak enerjiye odaklan.

Ateş nefesi çalışması: Enerji seviyesini yükselten dinamik bir nefes tekniği.

9. Mars’ın renklerini ve sembollerini kullanın

Eril Mars enerjisi, kırmızı renk ve ateş sembolleriyle ilişkilidir. Bu sembolleri kullanmak enerjiyi artırabilir.

Kırmızı giyin : Kırmızı kıyafetler veya aksesuarlar kullan.

Ateşi izle: Bir mum yakın ya da bir kamp ateşine bakarak meditasyon yap.

10. Öfke ve stresi yönet

Eril Mars enerjisi bazen saldırganlığa dönüşebilir. Bu enerjiyi yapıcı bir şekilde yönetmek önemlidir.