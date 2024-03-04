Ereğli'de BofA'ya Rapor Düzelttiren Tepki Sosyal Medyada da Gündem Oldu
Ereğli'de BofA'ya Rapor Düzelttiren Tepki Sosyal Medyada da Gündem Oldu
Bank of America, Erdemir için 29 Şubat'ta yayınladığı ve Erdemir yönetiminin tekpisini çeken raporunu düzeltti.
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BofA, Erdemir için 29 Şubat'ta yayınladığı raporu düzeltti.
BofA Securities raporunda şu ifadelere yer verdi:
Yukardaki teknik dili kısaca şu şekilde açıklayalım: Önceki değerlendirmede görülen sorunları giderildiğinde hissenin hedef fiyatı yükselmiş oluyor.
BİST 100 endeksinde ağırlığı ve hacmi önemli olan hisselerden olan EREGL raporundaki düzeltme sonrasında sosyal medyada da bir hareketlilik görüldü.
Duruma esprili yaklaşanlar olurken, önemli analizler de yapıldı.
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"Geçen rapordaki analistlerin birisi gitmiş, 3 yeni isim daha gelmiş, bu kez işi titiz yapmışlar."
"Kredibilite kaybı nedir?"
"Önceki raporu oluşturan dayanaklar ve hesaplar zayıftı."
"Tepki düzeltmesi"
"Komedi"
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"Adama böyle rapor düzelttirirler."
"Hisse düzelmezse suçlu kim olacak şimdi?"
"Hedef fiyat 17 TL'den 47 TL'ye çıktı"
"Bir sonraki adım haydar ile rapor düzeltilmesi."
"Biz neyin içine düştük arkadaş"
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"Allah, her analisti böyle yanlış hesaplardan korusun."
Kısaca, Borsa İstanbul'da önemli bir yeri olan yabancı kurumun raporu ve değişimi ilgi çekti.
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