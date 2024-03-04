Ereğli'de BofA'ya Rapor Düzelttiren Tepki Sosyal Medyada da Gündem Oldu

Bu rapor, tahmini FAVÖK ve türetilmiş fiyat hedefinin doğru hesaplanmadığı anlamına gelen varsayılan gerçekleşmiş çelik fiyatındaki bir hatayı düzelten 29 Şubat 2024 tarihli önceki raporun yerine geçmektedir. Sonuçlar FY23 cirosu 147,9 milyar TL, yıllık +%16, BofAe'ye göre +%3, konsensüse göre -1%. FAVÖK 15,2 milyar TL, yıllık -%44, BofAe'ye göre +%19 ancak konsensüse göre -%16. Çelik üretimi 7,4 Mt, yıllık bazda -%5 ve konsensüse kıyasla -%3. Model değişiklikleri: 2024E FAVÖK, daha yüksek varsayılan çelik fiyatları (+%21 artışla 797 $/t basit ASP) ve daha zayıf varsayılan TL (28'den 36'ya) ile %49 artarak yaklaşık 40,4 milyar TL'ye ulaştı. Operasyonel ve finansal vites artı yükseltilmiş hedef katsayı (5,1x'e karşı 4,0) fiyat hedefimizi 47 TL'ye (19 TL idi) yükseltmemize neden oldu. Bu nedenle Nötr'e yükseltiyoruz. Zorlu bir 2023'ün ardından şirketin büyük ölçüde normalleştiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, kaldıraçları azaltmaya yönelik bir yol görsek bile, çelik için hem yerel politikalar hem de küresel arz fazlası riskleriyle ilgili belirsizlikler ve riskler görüyoruz, bu nedenle Nötr. Hisseler yaklaşık 4,9x 2024E FAVÖK üzerinden işlem görüyor.