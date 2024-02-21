Erdoğan, Muhalefeti Yapay Zeka Stratejisi Üzerinden Vurdu! 'Allah CHP'li Kardeşlerimize Sabır Versin'
Erdoğan, Muhalefeti Yapay Zeka Stratejisi Üzerinden Vurdu! 'Allah CHP'li Kardeşlerimize Sabır Versin'
AK Parti'nin Afyonkarahisar mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi yapay zeka stratejisi üzerinden vurdu. Muhalefeti, milletten ve siyasetin temel değerlerinden uzak olmakla suçlayan Erdoğan, 'Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar.' dedi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde partisine destek isteyen Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'yi yapay zeka stratejisi üzerinden hedef aldı.
Muhalefetin, milletten ve siyasetin temel değerlerinden uzak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin." dedi.
Bazı adayların yapay zeka ile belirlenmesiyle ilgili tartışmalara geçtiğimiz günlerde yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olmaz. Biz bu topraklara matbaayı 200 yıl geç getirenlerin değil bu topraklarda bilimi ön plana alanların siyasi olarak devamıyız. O yüzden CHP’nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal.' demişti.
Erdoğan'ın yapay zeka çıkışı 🎥
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