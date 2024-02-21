Erdoğan, Muhalefeti Yapay Zeka Stratejisi Üzerinden Vurdu! 'Allah CHP'li Kardeşlerimize Sabır Versin'

AK Parti'nin Afyonkarahisar mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi yapay zeka stratejisi üzerinden vurdu. Muhalefeti, milletten ve siyasetin temel değerlerinden uzak olmakla suçlayan Erdoğan, 'Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar.' dedi.