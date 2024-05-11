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Erden Timur Neden Yeni Yönetimde Olmadığını Açıkladı!

Erden Timur Neden Yeni Yönetimde Olmadığını Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 19:41

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yeni yönetimde olmama sebebini açıkladı. Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Özbek'in açıklaması sonrası gözler, Erden Timur'a çevrilmişti. Timur, yeni yönetimde olmayacağını ifade etmişti.

Özbek'in açıklaması sonrası gözler, Erden Timur'a çevrilmişti. Timur, yeni yönetimde olmayacağını ifade etmişti.

Başkanvekili, neden bu kararı aldığı açıkladı 👇

Başkanvekili, neden bu kararı aldığı açıkladı 👇

'Şampiyonluk, saha içi konuşulsun diye uğraşıyoruz. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum.'

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