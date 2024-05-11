Erden Timur Neden Yeni Yönetimde Olmadığını Açıkladı!
Erden Timur Neden Yeni Yönetimde Olmadığını Açıkladı!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yeni yönetimde olmama sebebini açıkladı. Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı.
Özbek'in açıklaması sonrası gözler, Erden Timur'a çevrilmişti. Timur, yeni yönetimde olmayacağını ifade etmişti.
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