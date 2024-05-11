Erden Timur Neden Yeni Yönetimde Olmadığını Açıkladı!

'Şampiyonluk, saha içi konuşulsun diye uğraşıyoruz. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum.'