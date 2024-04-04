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Erdal Beşikçioğlu İlk İşlerini ve Unutulmayan Rolünü Belediye Başkanlığında Uygulayacağını Açıkladı

Erdal Beşikçioğlu İlk İşlerini ve Unutulmayan Rolünü Belediye Başkanlığında Uygulayacağını Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.04.2024 - 11:57

2024 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanları göreve başlıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ilk icraatlerini sıralarken bakın vatandaşın hangi istediğini yerine getirdi?

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Birçok kişinin Behzat Ç. olarak tanıyıp sevdiği oyuncu Erdak Beşikçioğlu, artık Etimesgut Belediye Başkanı.

Birçok kişinin Behzat Ç. olarak tanıyıp sevdiği oyuncu Erdak Beşikçioğlu, artık Etimesgut Belediye Başkanı.

Beşikçioğlu seçim sonuçlarından sonra zaferini Erik Dalı oynayarak böyle kutlamıştı.

Beşikçioğlu bugün resmen görevine başladı ve yapacağı ilk icraatleri Twitter hesabından paylaştı.

Beşikçioğlu bugün resmen görevine başladı ve yapacağı ilk icraatleri Twitter hesabından paylaştı.

Beşikçioğlu vatandaşın özellikle Vali filmindeki gibi açık iletişim talebine cevap vereceğini söyledi.

Beşikçioğlu vatandaşın özellikle Vali filmindeki gibi açık iletişim talebine cevap vereceğini söyledi.

O paylaşımlar işte böyle 👇

O paylaşımlar işte böyle 👇
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Erdal Beşikçioğlu'na görevinde başarılar diliyoruz...

Erdal Beşikçioğlu'na görevinde başarılar diliyoruz...

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