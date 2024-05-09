Enflasyon Raporu Öncesi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık ve Menkul Kıymet Tesisi Değişiklikleri
Enflasyon Raporu Öncesi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık ve Menkul Kıymet Tesisi Değişiklikleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderken, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığını da duyurdu.
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TCMB'den ZK ve menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeler
Menkul kıymet tesisinin kaldırılmasına yönelik Merkez Bankası açıklaması da şu şekilde belirtildi:
"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."
TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün (9 Mayıs 2024) Enflasyon Raporu 2024-II'yi saat 10:30'da toplantıyla sunacak ve sonrasında ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
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