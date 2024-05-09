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Enflasyon Raporu Öncesi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık ve Menkul Kıymet Tesisi Değişiklikleri

Enflasyon Raporu Öncesi Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık ve Menkul Kıymet Tesisi Değişiklikleri

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.05.2024 - 09:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderken, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığını da duyurdu.

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TCMB'den ZK ve menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeler

TCMB'den ZK ve menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeler

Resmi Gazete’de yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', 'Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine bu madde hükümleri uygulanmaz' ifadesiyle değişti.

Menkul kıymet tesisinin kaldırılmasına yönelik Merkez Bankası açıklaması da şu şekilde belirtildi:

Menkul kıymet tesisinin kaldırılmasına yönelik Merkez Bankası açıklaması da şu şekilde belirtildi:

'Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. 

6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı.

"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."

"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır."

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün (9 Mayıs 2024) Enflasyon Raporu 2024-II'yi saat 10:30'da toplantıyla sunacak ve sonrasında ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün (9 Mayıs 2024) Enflasyon Raporu 2024-II'yi saat 10:30'da toplantıyla sunacak ve sonrasında ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklamıştı. Bu toplantıda tahminin değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

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