“Enflasyon Düşerken Fiyatlar Nasıl Artıyor, Fiyatların da Düşmesi Gerekmez mi?” Diyenler İçin 12 Cevap

Enflasyon düştü diye fiyatların da düşmesini beklemek gayet normal değil mi? Ama bazen işler pek de öyle gitmiyor. Market raflarında hala pahalı ürünler görmek veya hizmet fiyatlarının artmaya devam etmesi kafaları karıştırabiliyor. 'Enflasyon düşüyor ama neden fiyatlar hala yüksek?' diye soranlardansanız merak etmeyin bu durumu hepimiz yaşıyoruz. İşte bu konuda kafalardaki soru işaretlerini giderecek 12 cevap!