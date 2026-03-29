Enerjimiz Tavan Yapıyor, Parlıyoruz: 30 Mart İtibarıyla Bu Haftanın En Şanslı Burçları!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 19:40

Yepyeni bir aya girmeye hazırlanırken gökyüzündeki hareketlilik de sürüyor! 30 Mart - 4 Nisan 2026 haftasında gökyüzü hareketleri, özellikle toprak ve ateş grubu burçlarına göz kırpıyor. Gökyüzü bu hafta bazı burçların yüzünü güldürecek. Kimi kariyerinde, kimi de özel hayatında güzelliklerle karşılaşacak.

Venüs'ün 30 Mart'ta Boğa burcuna geçmesi ve Güneş'in Koç burcundaki güçlü seyri, bazı burçları bir adım öne çıkarıyor.

İşte bu haftanın en şanslı 3 burcu!

Boğa

Heyecanla beklediğimiz tarih nihayet geldi çattı! 30 Mart'ta aşkın ve paranın gezegeni Venüs, kendi yönettiği Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu durum sizi haftanın 'en gözdesi' yapıyor. Bu dönemde, hem fiziksel görünümünüzde hem de sosyal çevrenizde ışıldayacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Sanki bir yıldızın etrafında dönen gezegenler gibi, insanlar da sizin etrafınızda toplanacak. Bu dönemde, finansal durumunuzu iyileştirmek için gelen fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, bu hafta ikili ilişkilerde kendinizi çok daha güçlü ve özgüvenli hissedeceksiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde daha rahat ve açık olabilir, yeni insanlarla tanışmak için kendinizi daha hazır hissedebilirsiniz.

Koç

Güneş sizin burcunuzda ilerlemeye devam ederken, tıkanıklıkların birer birer çözüldüğünü göreceksiniz. Özellikle kariyer ve kişisel girişimler konusunda evren tarafından destekleniyorsunuz. Bu süreçte çevrenizdeki insanların size olan bakış açısı daha olumlu hale gelecek ve fikirleriniz daha fazla takdir görecek. İş hayatınızda yeni projeler için teklifler alabilir veya mevcut işinizde terfi, maaş artışı gibi güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu başarıların tadını çıkarırken, kibir veya bencilce davranışlardan kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Fiziksel enerjinizin tavan yaptığı bu haftada, cesurca attığınız adımların meyvelerini hızlıca toplayabilirsiniz. Bu haftayı iyi değerlendirmek, hem kariyer hem de kişisel gelişiminiz için önemli bir fırsat olabilir.

Aslan

Venüs'ün Boğa geçişi sizin kariyer ve toplumsal statü alanınızı aydınlatıyor. İş hayatınızda üstlerinizden takdir görebilir, yeni iş teklifleri veya terfi gibi konularla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte, yeteneklerinizin farkına varılması ve emeklerinizin takdir edilmesi için uygun bir zemin oluşuyor. İş hayatınızda üstlerinizle olan ilişkileriniz daha yapıcı ve verimli hale gelebilir. Sosyal çevrenizde ise 'aranan kişi' olacağınız, özgüveninizin oldukça yüksek olduğu bir hafta sizi bekliyor. İnsanlar sizin fikirlerinize daha fazla önem vermeye başlayabilir ve sizinle iletişim kurmaktan keyif alabilirler. Özgüveninizin artması, yeni insanlarla tanışma ve farklı ortamlara girme konusunda cesaretlenmenize de katkı sağlayabilir.

Not: Bu hafta gökyüzündeki Satürn etkisinden dolayı, şans ayağınıza gelse bile adımlarınızı planlı ve disiplinli atmaya özen gösterin!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
