Ene (Benlik) ve Kâinatı Okuma Anahtarı

Ama bu anahtar sadece dış dünyaya açılmıyor, aynı zamanda insanın kendi içine de açılıyor.

“Ene” diyor ki:

Benim ilmim var, benim gücüm var, benim iradem var.

Ama burada ince bir nokta var. Bu “benim” dediğimiz şey mutlak bir sahiplik değil. Daha çok bir temsil, bir ölçü.

Yani insan kendine bakarak aslında başka bir şeyi öğreniyor.

Peki bu ne demek?

Şöyle bir örnek veriliyor:

Hayvanlar kâinatın içinde yaşıyor ama kâinatı anlamıyorlar. Rüzgârı hissediyor ama rüzgârın ne olduğunu bilmiyor. Baharı yaşıyor ama baharın ne ifade ettiğini bilmiyor.

Ama insan öyle değil.

İnsan hem kendini biliyor, hem kâinatı okuyor, hem de “bunu kim yaptı?” sorusunu sorabiliyor.

İşte “ene” burada devreye giriyor.

İnsana verilen bu “benlik duygusu”, doğru kullanılırsa bir anahtar oluyor. Yanlış kullanılırsa da bir perdeye dönüşüyor.

Şöyle deniyor:

Kâinat kapıları zahiren açık, ama hakikatte kapalıdır.

Bu ne demek?

Bir kitap düşünün. Önünüzde açık duruyor. Ama okumayı bilmiyorsanız o kitap aslında kapalıdır.

Kâinat da böyle.

Göz var, ama görmenin anlamı var mı? Kulak var, ama duymanın hakikati var mı?

Eğer “okuma” yoksa her şey sadece görüntü olarak kalıyor.

İşte burada “İkra” emri devreye giriyor: Oku.

Ama sadece yazıyı değil, kendini oku, kâinatı oku.

Burada çok kritik bir nokta var:

İnsana “emanet” verilmiş.

Bu emanet nedir?

Bazı yorumlara göre akıl, bazılarına göre sorumluluk; ama burada daha derin bir şey söyleniyor: istidat.

Yani insanın öğrenme, anlama, kıyas yapma kabiliyeti.

Yani insan “ben” derken aslında şunu kullanıyor:

Benim elim, benim gücüm, benim bilgim…

Ama bu sahiplik gerçek değil. Bu bir ölçü.

Tıpkı aynadaki yansıma gibi.

Şöyle düşün:

Güneş aynaya vuruyor aynada ışık var ama ışık aynanın değil.

İşte insan da böyle.

İnsanda görünen sıfatlar, Allah’ın sıfatlarına bir işaret oluyor. İnsan güçlü olduğunu düşünüyor ama o güç aslında mutlak güç değil, bir yansıma.

İnsan bir şeyleri biliyor ama o bilgi mutlak bilgi değil, bir işaret.

İnsan sahip olduğunu zannediyor ama o sahiplik geçici bir emanet.

Buradan çok önemli bir sonuç çıkıyor: Eğer insan “ben yaptım, ben ettim” derse burada bir kırılma başlıyor. Çünkü bu sefer işaret, işaret ettiği şeyi unutuyor.