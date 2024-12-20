onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En Uzun Gece Ne Zaman? Günler Ne Zaman Uzamaya Başlayacak?

En Uzun Gece Ne Zaman? Günler Ne Zaman Uzamaya Başlayacak?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 09:46

Yılın son günlerine yaklaştığımız bugünlerde en uzun gecenin yaşanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her yıl belli bir tarihte meydana gelen en uzun geceyle birlikte günler uzamaya başlıyor. Kış gün dönümü olarak kabul edilen bu olayın hangi güne denk geldiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 

Peki, en uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? Kış gün dönümünde neler olur? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En Uzun Gece Ne Anlama Geliyor?

En Uzun Gece Ne Anlama Geliyor?

En uzun gece ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gün dönümü) tarihleri denir.

En Uzun Gece Ne Zaman?

En Uzun Gece Ne Zaman?

21 Aralık tarihinde yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalır, gündüzler uzamaya başlar. Çünkü 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile gelir. Bu tarih, bazı ülkelerde yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

Gün Dönümü Ne Demek?

Gün Dönümü Ne Demek?

Gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarım kürelerde en büyük açılarla düştüğü günler olarak tanımlanabilir. Bulunduğunuz yarım küreye göre gündüzlerin veya gecelerin kısalmaya ya da uzamaya başladığı tarihlerdir.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks Nedir?

Kısaca ekinoks, gece ile gündüzün eşit olması olarak tanımlanabilir. Bu olay ilkbahar ve sonbahar mevsiminde olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

Ekinoks Takvimi

Ekinoks Takvimi

21 Mart (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken, güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken, güney yarım kürede ise kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın