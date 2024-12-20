En Uzun Gece Ne Zaman? Günler Ne Zaman Uzamaya Başlayacak?

Yılın son günlerine yaklaştığımız bugünlerde en uzun gecenin yaşanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her yıl belli bir tarihte meydana gelen en uzun geceyle birlikte günler uzamaya başlıyor. Kış gün dönümü olarak kabul edilen bu olayın hangi güne denk geldiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, en uzun gece ne zaman? Günler ne zaman uzayacak? Kış gün dönümünde neler olur? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları...