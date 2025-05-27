En Sinirli İnsanı Bile Sakinleştirebilen 12 Şarkı
Günün koşturması, stres, öfke… Bazen hepsi öyle dayanılmaz olur ki bir mola verip nefes almak, rahatlamak istersin. Bu liste de tam öyle zamanlar için hazırlandı. İşte gergin anlarınızda size iyi gelecek o parçalar. 👇
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1. Norah Jones - Don’t Know Why
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2. Bon Iver - Holocene
3. The Cinematic Orchestra - To Build a Home
4. Angus & Julia Stone - Big Jet Plane
5. Khruangbin - White Gloves
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6. Sufjan Stevens - Mystery of Love
7. Radiohead - No Surprises
8. Chet Baker - Almost Blue
9. José González - Heartbeats
10. Billie Marten - La Lune
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11. Ólafur Arnalds - Saman
12. Sigur Rós - Svefn-g-englar
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