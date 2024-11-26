En Pahalı Kahve de Bizde: Kahve Paris'te 87 Lira, İstanbul'da 90 Lira!
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En Pahalı Kahve de Bizde: Kahve Paris'te 87 Lira, İstanbul'da 90 Lira!
Türkiye kahve sektörü, artan fiyatlara rağmen büyüme ivmesini koruyor. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre, yılbaşından bu yana iç piyasada kahve fiyatları ortalama %20 oranında yükseldi. Buna karşın, fiyatların uluslararası piyasalara kıyasla hala yüksek olduğu ifade ediliyor. Kasım ayından itibaren dünya genelinde kahve fiyatlarında %25,5'lik bir artış yaşanırken, İstanbul'da bir fincan kahvenin ortalama en düşük fiyatı 90 liraya ulaştı. Paris'te kahve içmek daha ucuza geliyor.
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Türkiye’de kahve tüketimi her geçen yıl artarken, kahve fiyatları hem iç pazarda hem de uluslararası piyasalarda yükselmeye devam ediyor.
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Uluslararası pazarda Arabica yeşil kahvenin fiyatı 1 Kasım’dan bu yana yüzde 25,5 artışla tonu 243 dolardan 306 dolara çıktı. Bu fiyatlar iç piyasayada hızlı bir şekilde yansıyor.
Dün itibarıyla kahve fiyatlarındaki yıllık artış %59’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta ise bazı zincir kahve markaları, menülerindeki fiyatlara 5 ila 10 lira arasında zam yaptı.
Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre artan yemek fiyatları insanları sadece kahve ile sosyalleşmeye itti. Bu veriler sonrasında Türkiye’de kişi başı kahve tüketimi 1.2 kilograma kadar çıktı.
Sektör temsilcileri, Türkiye’de kahve fiyatlarının yurtdışına kıyasla daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Örneğin, İstanbul’da en düşük kahvenin fiyatı 90 liradan başlarken, Paris’te bu fiyat 2,4 euro (yaklaşık 87 lira) seviyesinde.
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Temsilciler, Türkiye’de bir fincan kahvenin fiyatının yurtdışına göre oldukça yüksek hale geldiğini vurguluyor. Bunun başlıca nedenleri arasında genel giderler, kira bedelleri ve personel maliyetleri gibi unsurlar öne çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bu haberin spor gündemle alakası nedir hocam ?
birde kalitesi ayni mi ona bakmak lazim, bizimkiler cogu zaman tirt.
Yanlış bilgi. En pahalı kahve Bodrum’da. İstanbul’da 90 lira olan kahve Bodrum’da 119 lira. Bence siz sporda kalın hocam.