En Pahalı Kahve de Bizde: Kahve Paris'te 87 Lira, İstanbul'da 90 Lira!

Türkiye kahve sektörü, artan fiyatlara rağmen büyüme ivmesini koruyor. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre, yılbaşından bu yana iç piyasada kahve fiyatları ortalama %20 oranında yükseldi. Buna karşın, fiyatların uluslararası piyasalara kıyasla hala yüksek olduğu ifade ediliyor. Kasım ayından itibaren dünya genelinde kahve fiyatlarında %25,5'lik bir artış yaşanırken, İstanbul'da bir fincan kahvenin ortalama en düşük fiyatı 90 liraya ulaştı. Paris'te kahve içmek daha ucuza geliyor.

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