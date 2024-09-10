Görüş Bildir
Haberler
TV
En Kısa Süren Türk Dizilerinin Kaç Bölüm Yayınlandıklarını Tahmin Et!

En Kısa Süren Türk Dizilerinin Kaç Bölüm Yayınlandıklarını Tahmin Et!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:52

Türk televizyon tarihine aşırı erken final yaparak damga vuran dizileri sizler için derledik. Peki, en kısa süren diziler kaç bölüm yayınlanmıştır?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Babalar ve Evlatlar" sence kaç bölüm sürdü?

1. "Babalar ve Evlatlar" sence kaç bölüm sürdü?

2. "Gönül Ferman Dinlemiyor" sence kaç bölüm sürdü?

2. "Gönül Ferman Dinlemiyor" sence kaç bölüm sürdü?

3. "Acil Servis" sence kaç bölüm sürdü?

3. "Acil Servis" sence kaç bölüm sürdü?

4. "Ezra" sence kaç bölüm sürdü?

4. "Ezra" sence kaç bölüm sürdü?

5. "Altınsoylar" sence kaç bölüm sürdü?

5. "Altınsoylar" sence kaç bölüm sürdü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "İkisini de Sevdim" sence kaç bölüm sürdü?

6. "İkisini de Sevdim" sence kaç bölüm sürdü?

7. "Bana Artık Hicran De" sence kaç bölüm sürdü?

7. "Bana Artık Hicran De" sence kaç bölüm sürdü?

8. "Paşa Gönlüm" sence kaç bölüm sürdü?

8. "Paşa Gönlüm" sence kaç bölüm sürdü?

9. "Anasının Oğlu" sence kaç bölüm sürdü?

9. "Anasının Oğlu" sence kaç bölüm sürdü?

10. "Ateşe Yürümek" sence kaç bölüm sürdü?

10. "Ateşe Yürümek" sence kaç bölüm sürdü?

11. Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

12.

13.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın