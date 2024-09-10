En Kısa Süren Türk Dizilerinin Kaç Bölüm Yayınlandıklarını Tahmin Et!
En Kısa Süren Türk Dizilerinin Kaç Bölüm Yayınlandıklarını Tahmin Et!
Türk televizyon tarihine aşırı erken final yaparak damga vuran dizileri sizler için derledik. Peki, en kısa süren diziler kaç bölüm yayınlanmıştır?
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1. "Babalar ve Evlatlar" sence kaç bölüm sürdü?
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2. "Gönül Ferman Dinlemiyor" sence kaç bölüm sürdü?
3. "Acil Servis" sence kaç bölüm sürdü?
4. "Ezra" sence kaç bölüm sürdü?
5. "Altınsoylar" sence kaç bölüm sürdü?
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6. "İkisini de Sevdim" sence kaç bölüm sürdü?
7. "Bana Artık Hicran De" sence kaç bölüm sürdü?
8. "Paşa Gönlüm" sence kaç bölüm sürdü?
9. "Anasının Oğlu" sence kaç bölüm sürdü?
10. "Ateşe Yürümek" sence kaç bölüm sürdü?
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