En İyi Vlog Kamerası Markaları

Çevrilebilir Ekran, Otofokus ve Görüntü Sabitleme: 3 Temel Kriter

Vlog kamerası seçerken ilk bakmanız gereken özelliklerden biri çevrilebilir ekran. Kendinizi çekerken kadrajı görebilmek hem çekimi kolaylaştırıyor hem de sonradan yaşanabilecek sürprizleri azaltıyor. Yana açılan ekranlar bu açıdan daha kullanışlı çünkü kameranın üstüne mikrofon takıldığında ekranı kapatmıyor.

Otofokus da özellikle hareketli çekimlerde önemli. Yüz ve göz takibi yapan kameralar, siz yürürken ya da kameraya yaklaşıp uzaklaşırken netliği korumaya yardımcı oluyor.

Görüntü sabitleme ise yürürken çekim yapacaksanız fark yaratıyor. Sabitleme sistemi güçlü olan kameralar elde çekim yaparken daha akıcı görüntü verirken, bazı modeller bunu dijital olarak yapıyor ve görüntüyü biraz kırpabiliyor. DJI Osmo Pocket gibi gimbal kullanan kameralar ise yürüyüş çekimlerinde daha pürüzsüz sonuç verebiliyor.

4K mı, 1080p mi? Vlog İçin Gereken Çözünürlük ve Kare Hızı

Vlog çekimlerinde mümkünse 4K tercih etmek daha avantajlı. Görüntü daha detaylı oluyor ve kurgu sırasında kadrajı biraz yakınlaştırmanız gerektiğinde kaliteyi daha iyi koruyabiliyorsunuz. YouTube’a 4K yüklenen videolar da çoğu zaman daha temiz görünebiliyor.

Kare hızı tarafında ise günlük vloglar için 30 kare genellikle yeterli. Yavaş çekim yapmak istiyorsanız 60 kare destekleyen modellere bakabilirsiniz. Spor ve hareketli içeriklerde daha yüksek kare hızları işe yarasa da dosya boyutları da ciddi şekilde artıyor.

Dahili Mikrofon ve Harici Mikrofon Girişi: Ses Kalitesi Neden Kritik?

Vlog çekerken görüntü kadar ses de önemli. Özellikle konuşmalı videolarda ses net değilse bu izleyici için bir dezavantaj.

Yeni vlog kameralarının kendi mikrofonları artık eskisine göre daha başarılı. Sony ZV serisi ve DJI Osmo Pocket 3 gibi modeller sessiz ortamlarda gayet yeterli sonuç verebiliyor. Ancak dışarıda rüzgar varsa ya da kameradan uzakta çekim yapıyorsanız harici mikrofon kullanmak daha iyi sonuç veriyor. Bu yüzden kamera seçerken mikrofon bağlanıp bağlanamadığına bakmalısınız. Kablosuz yaka mikrofonu kullanmayı düşünüyorsanız bu özellik çekim sırasında işinizi kolaylaştırır.