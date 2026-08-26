article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En İyi Vlog Kamerası Markaları

En İyi Vlog Kamerası Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 15:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte içerik üretmek de popüler oldu. Artık yalnızca influencer’lar değil, pek çok kişi sosyal medya hesaplarının görünümüne ve paylaştığı içeriklerin kalitesine özen gösteriyor. İçerik üretimini biraz daha ileri taşımak isteyenler ise telefonun yanında vlog kameralarına da yöneliyor. Biz de sizler için ihtiyacınıza uygun vlog kameralarından öneriler hazırladık. Aynı zamanda teknik detaylar konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar için de merak edilenleri derledik. Gelin en iyi vlog kamerası nasıl seçilir, nelere dikkat edilmeli birlikte öğrenelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vlog Kamerası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Vlog Kamerası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Çevrilebilir Ekran, Otofokus ve Görüntü Sabitleme: 3 Temel Kriter

Vlog kamerası seçerken ilk bakmanız gereken özelliklerden biri çevrilebilir ekran. Kendinizi çekerken kadrajı görebilmek hem çekimi kolaylaştırıyor hem de sonradan yaşanabilecek sürprizleri azaltıyor. Yana açılan ekranlar bu açıdan daha kullanışlı çünkü kameranın üstüne mikrofon takıldığında ekranı kapatmıyor.

Otofokus da özellikle hareketli çekimlerde önemli. Yüz ve göz takibi yapan kameralar, siz yürürken ya da kameraya yaklaşıp uzaklaşırken netliği korumaya yardımcı oluyor.

Görüntü sabitleme ise yürürken çekim yapacaksanız fark yaratıyor. Sabitleme sistemi güçlü olan kameralar elde çekim yaparken daha akıcı görüntü verirken, bazı modeller bunu dijital olarak yapıyor ve görüntüyü biraz kırpabiliyor. DJI Osmo Pocket gibi gimbal kullanan kameralar ise yürüyüş çekimlerinde daha pürüzsüz sonuç verebiliyor.

4K mı, 1080p mi? Vlog İçin Gereken Çözünürlük ve Kare Hızı

Vlog çekimlerinde mümkünse 4K tercih etmek daha avantajlı. Görüntü daha detaylı oluyor ve kurgu sırasında kadrajı biraz yakınlaştırmanız gerektiğinde kaliteyi daha iyi koruyabiliyorsunuz. YouTube’a 4K yüklenen videolar da çoğu zaman daha temiz görünebiliyor.

Kare hızı tarafında ise günlük vloglar için 30 kare genellikle yeterli. Yavaş çekim yapmak istiyorsanız 60 kare destekleyen modellere bakabilirsiniz. Spor ve hareketli içeriklerde daha yüksek kare hızları işe yarasa da dosya boyutları da ciddi şekilde artıyor.

Dahili Mikrofon ve Harici Mikrofon Girişi: Ses Kalitesi Neden Kritik?

Vlog çekerken görüntü kadar ses de önemli. Özellikle konuşmalı videolarda ses net değilse bu izleyici için bir dezavantaj.

Yeni vlog kameralarının kendi mikrofonları artık eskisine göre daha başarılı. Sony ZV serisi ve DJI Osmo Pocket 3 gibi modeller sessiz ortamlarda gayet yeterli sonuç verebiliyor. Ancak dışarıda rüzgar varsa ya da kameradan uzakta çekim yapıyorsanız harici mikrofon kullanmak daha iyi sonuç veriyor. Bu yüzden kamera seçerken mikrofon bağlanıp bağlanamadığına bakmalısınız. Kablosuz yaka mikrofonu kullanmayı düşünüyorsanız bu özellik çekim sırasında işinizi kolaylaştırır.

En İyi Vlog Kamerası Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

En İyi Vlog Kamerası Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

Yeni Başlayanlar İçin En İyi Kompakt Vlog Kameraları

Vlog çekmeye yeni başlıyorsanız karmaşık ayarlarla uğraşmadan kolayca kullanabileceğiniz bir kamera seçmek işinizi çok kolaylaştıracaktır.

  • Canon PowerShot V10, bu konuda en çok tercih edilen, pratik modellerden biri. Küçük olması, dahili standı ve dikey çekime uygun tasarımı sayesinde özellikle sosyal medya için içerik üretenlerin favorisi.

  • Sony ZV-1F, geniş görüş açısıyla elde çekim yaparken kadraja daha rahat sığmanızı sağlıyor. 

  • Sony ZV-1 II ise yakınlaştırma özelliği sayesinde biraz daha esnek kullanım sunuyor.

  • Canon PowerShot G7 X Mark III, uzun süredir vlog çekenlerin tercih ettiği kompakt modellerden biri. Stok yakalamak Türkiye’de zor olduğu için yurt dışından satın alan çok kişi oluyor.

  • DJI Osmo Pocket 3 ise küçük boyutuna rağmen yürürken bile oldukça kaliteli görüntüler verebilmesi ve kullanımının kolay olmasıyla öne çıkıyor. Marka zaten sektörün önde gelen isimlerinden. 

Seyahat ve Outdoor Vlog İçin En İyi Aksiyon Kameraları

Seyahatte ya da dışarıda çekim yapacaksanız kameranın hafif, sağlam ve kolay taşınabilir olması önemli. Yürürken, bisiklete binerken ya da deniz kenarında çekim yaparken görüntünün fazla sarsılmaması gerekiyor.

  • GoPro Hero 13 Black, hareketli çekimlerde yıllardır tercih edilen modellerden. Farklı lens ve aparatlar takılabildiği için aynı kamerayı farklı çekimlerde de  kullanabilirsiniz.

  • DJI Osmo Action 5 Pro, uzun pil süresi, ön ve arka ekranı ve suya dayanıklı yapısıyla seyahatler için yine pratik bir seçenek. Kablosuz mikrofonla da kullanılabiliyor.

  • Insta360 X5, çevrenizin tamamını 360 derece kaydediyor. Böylece çekim sırasında kadrajı sürekli kontrol etmek yerine videoyu düzenlerken hangi açıyı kullanacağınıza karar verebiliyorsunuz.

  • DJI Osmo Pocket 3, küçük boyutuna rağmen yürürken gayet yeterli görüntüler çekebiliyor. Sizi otomatik olarak takip edebilmesi de kamerayı tek başınıza kullanırken kolaylık sağlıyor.

Profesyonel İçerik Üretimi İçin En İyi Aynasız Vlog Kameraları

Vlog işini biraz daha ileri taşımak istiyorsanız lensi değiştirilebilen modellere geçme zamanınız gelmiş demektir.

  • Sony ZV-E10 II, bu konuda en çok satın alınanlardan. 4K video çekebiliyor ve ürün tanıtımı ya da arka planı bulanıklaştırma gibi içerik üreticilerine yönelik pratik özellikleri var.

  • Canon EOS R50, hafif olması ve dönebilen ekranıyla kullanımı kolay bir seçenek. Menü kısmı da yeni başlayanların alışmasını zorlaştırmıyor.

  • Canon PowerShot V1 ise lens değiştirmek istemeyen ama daha gelişmiş bir kompakt kamera arayanlara hitap ediyor diyebiliriz.

  • Nikon Z30, değiştirilebilir lensli bir kameraya uygun bütçeyle geçmek isteyenler için değerlendirilebilir. 

  • Panasonic Lumix S9 ise videonun renklerini kamera üzerinden daha kolay ayarlamak isteyenleri farklı seçenekleriyle cezbeden ürünlerden.

Telefonla Vlog Çekimi: Kamera Almadan Önce Değerlendirilmesi Gerekenler

  • İyi bir telefonla gayet kaliteli vloglar çekebilirsiniz. Özellikle yeni başlıyorsanız hemen ayrı bir kamera almanıza tabii ki gerek yok. Bu yüzden önce telefonunuzla başlayabilirsiniz. Basit bir tripod ve iyi bir yaka mikrofonu çoğu zaman işinizi görecektir. Bir süre böyle çekim yaptıktan sonra telefonun hangi konuda yetersiz kaldığını daha net görürsünüz. Sonrasında gerçekten ihtiyacınız olan özelliğe göre kamera seçmek daha mantıklı olur.

En İyi Vlog Kamerası Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Vlog Kamerası Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

Sony ZV Serisi: Vlog İçin Tasarlanmış Kameralarda Öncü Konum

  • Sony’nin ZV serisi doğrudan vlog çekimleri düşünülerek hazırlanmış modellerden oluşuyor. Dahili mikrofon, rüzgar koruması, arka planı tek tuşla bulanıklaştırma ve ürün gösterirken odağı hızlıca değiştirme gibi özellikler günlük çekimlerde epey büyük rahatlık.

  • ZV-1F serinin daha basit modellerinden. ZV-1 II, yakınlaştırma özelliğiyle biraz daha fazla hareket alanı tanıyanlardan. ZV-E10 II ise lens değiştirmek isteyenlere hitap edenlerden. Sony’nin otomatik netleme sistemi de yüz ve göz takibinde oldukça başarılı. Özellikle kamerayı tek başına kullananlar için önemli bir artı.

Canon ve Panasonic: Renk Bilimi ve Video Performansıyla Öne Çıkan Markalar

  • Canon’un sevilen taraflarından biri insan yüzünü doğal ve sıcak göstermesi. Bu yüzden çekim sonrasında uzun uzun renk ayarı yapmak istemeyenler için iyi bir seçenek olabiliyor. 

  • PowerShot V10 modeli başlangıç seviyesine uygun olanlardan. PowerShot V1 modeli de daha gelişmiş kompakt tarafta olduğu için görece profesyonel sonuçlar arayanlara bir alternatif. 

  • EOS R50 ve EOS R50 V ise lens değiştirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği modeller arasında.

  • Panasonic modellerinde ise video ayarları biraz daha geniş kapsamlı. Lumix S9 daha fazla kontrol isteyenlere hitap ederken G100D daha uygun fiyatlı bir alternatif. Vlog dışında gezi videosu, kısa film ya da daha sinematik görüntüler çekmek isteyenler Panasonic tarafına da bakabilir.

GoPro, DJI ve Insta360: Aksiyon ve Gimbal Kameralarında Güçlü Seçenekler

  • GoPro Hero 13 Black, spor ve seyahat çekimlerinde en çok kullanılan modellerden biri. Farklı aparatlar ve lens seçenekleri sayesinde bisikletten deniz çekimine kadar birçok yerde kullanılabiliyor.

  • DJI Osmo Action 5 Pro uzun pil süresi ve sağlam gövdesiyle olumlu yorumlar alıyor. 

  • DJI Osmo Pocket 3 ise küçük boyutuyla çantaya atıp çıkmalık bir kamera. Yürürken görüntüyü daha akıcı tutması ve ekranın yataydan dikeye hızlıca dönmesi sosyal medya için de oldukça pratik.

  • Insta360 X5, çevrenizin tamamını kaydediyor. Bu nedenle kadrajı sürekli kontrol etmenize gerek yok. Geriye sadece edit yapmak kalıyor.

  • Insta360 Ace Pro 2 ise özellikle akşam ve yetersiz ışıkta çekim yapanların bakabileceği modeller arasında.

Vlog Kamerası Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Vlog Kamerası Fiyat-Performans Rehberi - 2026

15.000 TL Altında En İyi Vlog Kamerası Seçenekleri

15.000 TL altında sıfır ve güncel bir vlog kamerası bulmak artık oldukça zor. Bu fiyat aralığında daha çok eski nesil aksiyon kameraları veya çok bilinmeyen markalar karşınıza çıkacaktır. Bütçeniz bu seviyedeyse ikinci el GoPro ya da Sony ZV-1 gibi modellere bakabilirsiniz. Bir diğer seçenek de telefonla çekime devam edip yaka mikrofonu, tripod ve ışık gibi aksesuarlara yatırım yapmak. 

15.000-35.000 TL Arasında En İyi Vlog Kameraları

Bu fiyat aralığında seçenekler daha geniş. Sony ZV-1F, Canon PowerShot V10, GoPro Hero 13 Black ve DJI Osmo Pocket 3 bu bütçede değerlendirilebilecek modeller arasında. Özellikle kampanya dönemlerini de takip etmenizi öneririz.

35.000 TL Üzeri Premium Vlog Kamera Modelleri

35.000 TL’nin üzerine çıktığınızda ise daha gelişmiş kameralar ve lensi değiştirilebilen modeller devreye giriyor. Sony ZV-E10 II, Canon EOS R50, Canon PowerShot V1 ve Panasonic Lumix S9 bu grubun en sevilen modelleri.

SSS: Vlog Kamerası Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Vlog Kamerası Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Vlog Kamerası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Tek bir model söylemek gerekirse Sony ZV-E10 II dengeli seçeneklerden biri. Görüntü kalitesi, netleme sistemi ve farklı lenslerle kullanılabilmesi sayesinde masa başı videolardan ürün incelemelerine kadar pek çok içerikte kullanılabiliyor.

Daha çok gezi ve yürüyüş vlogları çekiyorsanız DJI Osmo Pocket 3 daha pratik olabilir. Küçük olması ve yürürken görüntüyü daha kaliteli tutması büyük avantaj. 

Vlog İçin Kamera mı, Telefon mu Yeterli?

TikTok, Reels ve günlük kısa videolar için iyi bir telefon çoğu zaman yeterli olacaktır. Çekip hemen düzenlemek ve paylaşmak da telefonla çok daha hızlı.

Ancak daha uzun YouTube videoları, ürün çekimleri veya ışığın az olduğu ortamlarda kamera fark yaratabiliyor. Daha iyi yakınlaştırma, arka planı daha doğal bulanıklaştırma ve uzun çekimlerde daha rahat kullanım bu farklardan bazıları.

Vlog Kamerasının Yanına Hangi Aksesuarlar Alınmalı?

Kameranın yanında en çok işinize yarayacak ekipmanlar mikrofon, tripod veya vlog kolu, yedek pil ve hafıza kartı. Evde ya da akşam çekim yapıyorsanız küçük bir ışık da faydalı olabilir. Güneşli havalarda çekim yapanlar ise ihtiyaç duyarsa ND filtre kullanabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın