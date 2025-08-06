En Güvenli 2025 Otomobilleri Listelendi: Euro NCAP Testlerinden Tam Not Aldılar
Yeni bir araç alırken en çok dikkat edilen kriterlerden biri de güvenlik. Euro NCAP, 2025’in ilk yarısında test ettiği 20 yeni model arasında en yüksek puanı alan 10 aracı açıkladı. Çarpışma testlerinden aktif sürücü destek sistemlerine kadar birçok detayın incelendiği testlerde, bazı modeller sınırları zorlayarak tam not aldı. Özellikle çocuk güvenliği, yaya koruması ve şerit takip sistemleri gibi alanlarda yüksek başarı gösteren araçlar, sürücülerin içini rahatlatmayı başarıyor.
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Test kriterleri artık çok daha kapsamlı.
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Tesla, zirvedeki yerini koruyor.
Elektrikli SUV’ler öne çıkıyor.
İşte Euro NCAP toplam puanlarına göre 2025’in en güvenli 10 aracı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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