En Güvenli 2025 Otomobilleri Listelendi: Euro NCAP Testlerinden Tam Not Aldılar

Yeni bir araç alırken en çok dikkat edilen kriterlerden biri de güvenlik. Euro NCAP, 2025’in ilk yarısında test ettiği 20 yeni model arasında en yüksek puanı alan 10 aracı açıkladı. Çarpışma testlerinden aktif sürücü destek sistemlerine kadar birçok detayın incelendiği testlerde, bazı modeller sınırları zorlayarak tam not aldı. Özellikle çocuk güvenliği, yaya koruması ve şerit takip sistemleri gibi alanlarda yüksek başarı gösteren araçlar, sürücülerin içini rahatlatmayı başarıyor.

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