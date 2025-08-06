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En Güvenli 2025 Otomobilleri Listelendi: Euro NCAP Testlerinden Tam Not Aldılar

En Güvenli 2025 Otomobilleri Listelendi: Euro NCAP Testlerinden Tam Not Aldılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 13:45

Yeni bir araç alırken en çok dikkat edilen kriterlerden biri de güvenlik. Euro NCAP, 2025’in ilk yarısında test ettiği 20 yeni model arasında en yüksek puanı alan 10 aracı açıkladı. Çarpışma testlerinden aktif sürücü destek sistemlerine kadar birçok detayın incelendiği testlerde, bazı modeller sınırları zorlayarak tam not aldı. Özellikle çocuk güvenliği, yaya koruması ve şerit takip sistemleri gibi alanlarda yüksek başarı gösteren araçlar, sürücülerin içini rahatlatmayı başarıyor.

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Test kriterleri artık çok daha kapsamlı.

Test kriterleri artık çok daha kapsamlı.

Euro NCAP’in yeni test protokolü, yalnızca çarpışma dayanıklılığını ölçmekle kalmıyor; aktif güvenlik sistemlerini, sürücü dikkat uyarılarını, gece sürüş desteklerini ve hız limiti bilgilendirme sistemlerini de kapsıyor. 

2024’ten itibaren araçların sürücüyü yorgunluk veya dikkatsizlik durumunda uyarması, çocuk unutma sistemine sahip olması ve hız sınırı değişimlerini bildirmesi artık temel şartlar arasında yer alıyor.

Tesla, zirvedeki yerini koruyor.

Tesla, zirvedeki yerini koruyor.

Listenin en tepesinde yer alan Tesla Model 3, toplam 359 puanla 2025’in en güvenli otomobili unvanını aldı. Özellikle sürücü destek sistemlerinde rakiplerine fark atan Model 3, çocuk koruma ve yayaya çarpma senaryolarında da üstün sonuçlar elde etti. 

Yorgunluk uyarı sisteminden otomatik acil frenlemeye kadar birçok alanda tam not alan araç, bazı eleştirileri alsa da güvenlik açısından listenin lideri olmayı başarıyor.

Elektrikli SUV’ler öne çıkıyor.

Elektrikli SUV’ler öne çıkıyor.

2025 listesine bakıldığında, elektrikli SUV modellerinin güvenlikte ciddi bir yükseliş yakaladığı görülüyor. Özellikle Çinli üreticilerden Zeekr ve Polestar gibi markalar, yetişkin ve çocuk yolcu korumasında yüksek puanlarla öne çıktı.

Aktif fren sistemleri, yaya çarpışmalarını azaltan kaput teknolojileri ve gelişmiş şerit takip sistemleriyle donatılan bu modeller, kaza önleyici testlerde de üstün başarı gösterdi.

İşte Euro NCAP toplam puanlarına göre 2025’in en güvenli 10 aracı

İşte Euro NCAP toplam puanlarına göre 2025’in en güvenli 10 aracı

  • Tesla Model 3 – 359/400

  • Mercedes E-Class – 353/400

  • Zeekr X – 348/400

  • Volkswagen ID.7 – 346/400

  • NIO ET5 – 345/400

  • Polestar 3 – 345/400

  • Smart #3 – 345/400

  • Audi Q6 e-tron – 344/400

  • Zeekr 001 – 344/400

  • Mazda CX-80 – 343/400

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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