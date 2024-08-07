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Emre Dölcel Kimdir, Kaç Yaşında? Zeki Emre Dölcel'in Mesleği ve Kariyer Hayatı

Emre Dölcel Kimdir, Kaç Yaşında? Zeki Emre Dölcel'in Mesleği ve Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 18:36

Son dönemlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Emre Dölcel'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Emre Dölcel, Türkiye'nin önde gelen markalarında görev aldığı bilinen bir iş insanıdır. Peki, Zeki Emre Dölcel kimdir? 

İşte, detaylar...

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Emre Dölcel Kimdir?

Emre Dölcel Kimdir?

Emre Dölcel, 2 Temmuz 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Dölcel, ilkokul eğitiminden sonra ortaokul ve lise eğitimine İstanbul'da devam etmişti. Üniversite eğitimini ise Ankara'da tamamlayan Emre Dölcel, iş hayatındaki başarılarıyla adından söz ettirmektedir.

Emre Dölcel'in Mesleği Ne? Hangi Şirketlerde Çalıştı?

Emre Dölcel'in Mesleği Ne? Hangi Şirketlerde Çalıştı?

Emre Dölcel, marka ve perakende danışmanı olarak görev yaptığı iş hayatında adından söz ettiren bir iş insanıdır. Dölcel, kariyer hayatı boyunca Turkcell, Aymarka ve Hotiç gibi köklü firmalarda görev almıştır.

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