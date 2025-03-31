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Emre Belözoğlu Kuzeni Volkan Konak'a Duygusal Sözlerle Veda Etti

Emre Belözoğlu Kuzeni Volkan Konak'a Duygusal Sözlerle Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 15:14

Volkan Konak'ın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. KKTC'de konser sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Volkan Konak'ın ardından sevenleri taziyelerini iletmeyi sürdürüyor. Futbol dünyası da bu acı ölüme sessiz kalmadı. Kulüplerin ardından futbol insanları da Volkan Konak'a veda etti. En ilginç mesaj ise Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu ve Konak'ın kuzen olduğu ortaya çıktı.

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KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti.

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti.

Volkan Konak'ın ölümü, başta kültür sanat dünyası olmak üzere tüm ülkede derin bir üzüntüyle karşılandı. Sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra futbol dünyasından da Konak'a taziyeler geldi. Bu taziyeler arasında Emre Belözoğlu'nun da taziyesi dikkat çekenler arasındaydı.

Emre Belözoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda ikilinin kuzen olduğu ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda ikilinin kuzen olduğu ortaya çıktı.

Belözoğlu, 'Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim.' dedi.

Emre Belözoğlu'nun Volkan Konak'la akraba olduğuna dair yıllar önce yaptığı açıklama da bu esnada ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu'nun Volkan Konak'la akraba olduğuna dair yıllar önce yaptığı açıklama da bu esnada ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu, 2014'te konuyla ilgili 'Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim.' demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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