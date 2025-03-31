Emre Belözoğlu Kuzeni Volkan Konak'a Duygusal Sözlerle Veda Etti

Emre Belözoğlu, 2014'te konuyla ilgili 'Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim.' demişti.