Emre Belözoğlu Kuzeni Volkan Konak'a Duygusal Sözlerle Veda Etti
Emre Belözoğlu Kuzeni Volkan Konak'a Duygusal Sözlerle Veda Etti
Volkan Konak'ın zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. KKTC'de konser sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Volkan Konak'ın ardından sevenleri taziyelerini iletmeyi sürdürüyor. Futbol dünyası da bu acı ölüme sessiz kalmadı. Kulüplerin ardından futbol insanları da Volkan Konak'a veda etti. En ilginç mesaj ise Emre Belözoğlu'ndan geldi. Belözoğlu ve Konak'ın kuzen olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emre Belözoğlu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşımda ikilinin kuzen olduğu ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu'nun Volkan Konak'la akraba olduğuna dair yıllar önce yaptığı açıklama da bu esnada ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın