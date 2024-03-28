Emekli Maaşı Promosyonunda Yeni Gelişme: Özel Bankalar da Emekli Maaşı Promosyonuna Dahil Oldu
Emekli Maaşı Promosyonunda Yeni Gelişme: Özel Bankalar da Emekli Maaşı Promosyonuna Dahil Oldu
Özel bankalardan emekli maaşı alanların beklediği emekli maaşı promosyonu haberi geldi. Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada protokolün imzalandığı bankalar duyuruldu.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemesi yapılması için protokol imzalanan bankaların listesini yayımladı. Listede özel bankalar da yer aldı.
SGK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Açıklamaya göre protokol imzalanan bankalar şöyle;
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