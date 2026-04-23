Haberler
Teknoloji
Elon Musk'tan Yeni Karar: X Topluluklar Kapanıyor, XChat Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 09:43

Sosyal medya platformu X, kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla radikal bir değişikliğe gidiyor. 6 Mayıs itibarıyla düşük ilgi gören Topluluklar özelliğine veda edecek olan platform, XChat üzerinden paylaşılabilir grup bağlantıları dönemini başlatıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, beklenen ilgiyi görmeyen "Topluluklar" sekmesini 6 Mayıs tarihinde tamamen kapatma kararı aldı.

Platformun grup içi iletişim stratejisinde makas değişikliğine gittiğini gösteren bu hamleyle birlikte, odağın daha hızlı ve dinamik olan mesajlaşma özelliklerine kaydırılması hedefleniyor.

Şirket, Topluluklar özelliğini sonlandırırken eş zamanlı olarak XChat tarafını güçlendiren yeni bir güncelleme servis etti. Kullanıcılar artık özel grup sohbetleri için herkese açık katılma bağlantıları (linkleri) oluşturabilecek. Bu yeni sistem sayesinde, bir sohbet grubuna dahil olmak isteyen kişileri tek tek eklemek yerine, oluşturulan bağlantıyı doğrudan ana akışta paylaşmak yeterli olacak.

Teknik altyapısı da güncellenen XChat grupları, artık 350 kişiye kadar katılımcı desteği sunuyor. Bu genişleme, özellikle mikro toplulukların ve özel ilgi gruplarının daha hızlı büyümesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, oluşturdukları bu bağlantıları diledikleri mecradan paylaşarak geniş kitleleri sohbetlerine davet edebilecek.

Grup etkileşimlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan X, bu adımıyla kapalı grupları daha görünür hale getirmeyi planlıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
