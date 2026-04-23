Elon Musk'tan Yeni Karar: X Topluluklar Kapanıyor, XChat Dönemi Başlıyor

Platformun grup içi iletişim stratejisinde makas değişikliğine gittiğini gösteren bu hamleyle birlikte, odağın daha hızlı ve dinamik olan mesajlaşma özelliklerine kaydırılması hedefleniyor.

Şirket, Topluluklar özelliğini sonlandırırken eş zamanlı olarak XChat tarafını güçlendiren yeni bir güncelleme servis etti. Kullanıcılar artık özel grup sohbetleri için herkese açık katılma bağlantıları (linkleri) oluşturabilecek. Bu yeni sistem sayesinde, bir sohbet grubuna dahil olmak isteyen kişileri tek tek eklemek yerine, oluşturulan bağlantıyı doğrudan ana akışta paylaşmak yeterli olacak.

Teknik altyapısı da güncellenen XChat grupları, artık 350 kişiye kadar katılımcı desteği sunuyor. Bu genişleme, özellikle mikro toplulukların ve özel ilgi gruplarının daha hızlı büyümesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, oluşturdukları bu bağlantıları diledikleri mecradan paylaşarak geniş kitleleri sohbetlerine davet edebilecek.

Grup etkileşimlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan X, bu adımıyla kapalı grupları daha görünür hale getirmeyi planlıyor.