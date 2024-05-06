Elon Musk Mercek Altında: Dünyanın En Zengin Adamı Bir Gününü Nasıl Geçirir?
Elon Musk Mercek Altında: Dünyanın En Zengin Adamı Bir Gününü Nasıl Geçirir?
Forbes'un açıkladığı dünyanın en zenginleri listesinde yakından takip edilen ve zirvenin her daim adaylarından olan Elon Musk, 1 gününü nasıl geçiriyor?
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Ünlü ve çılgın girişimci, dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk, 198 milyar dolarlık servetiyle, LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Tesla ile dünyaya elektrikli otomobili yayan, SpaceX ile uzaya yolculuğu şehirlerarasına döndüren Musk, özel hayatında bir günü nasıl geçiriyor?
Ünlü CEO yeri geliyor haftada 120 saat çalışıyor, ortalama 6 saat uyuyor. Gece 3'ten önce uyumayan Musk, sabah 5-6 olmasa da 9'da uyanıyor.
ABD filmlerinde göbekli polislerin vazgeçilmezi donut seven Musk, sabahları çok da sağlıklı görünmeyen bu yiyeceği yerken tamamını yemediği de aktarılıyor.
İşe gitmek için Musk kararsızlığını araba sürüp sürmemek kararında yaşıyor. Otonom olmayan bir Cybertruck ile otonom sürüş teknolojisi olan Tesla Model S arasında seçim yapıyor.
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52 yaşında olan ünlü CEO, yeri geliyor bir dava muhatabıysa duruşmaya katılarak ifade veriyor, yeri geliyor etkinliğe katılıyor, yeri geliyor çalışıyor bazen de geceleri X merkezinde geziyor.
Arada pazar günlerini kendine ayıran Musk, sporla gel-gitli bir ilişkiye sahip.
10 çocuğu olan Musk için spor çocuklarıyla oynamak olurken, her gün sıkı bir şekilde ağırlık çalışmayı hedeflese de genelde bundan kaçıyor.
Ancak uyuduğu yer her zaman yatağı olmuyor, şirketlerinde yer geliyor yerde de uyuyor.
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