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Elon Musk Mercek Altında: Dünyanın En Zengin Adamı Bir Gününü Nasıl Geçirir?

Elon Musk Mercek Altında: Dünyanın En Zengin Adamı Bir Gününü Nasıl Geçirir?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 09:49

Forbes'un açıkladığı dünyanın en zenginleri listesinde yakından takip edilen ve zirvenin her daim adaylarından olan Elon Musk, 1 gününü nasıl geçiriyor?

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Ünlü ve çılgın girişimci, dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk, 198 milyar dolarlık servetiyle, LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ünlü ve çılgın girişimci, dünyanın en zenginlerinden olan Elon Musk, 198 milyar dolarlık servetiyle, LVMH'nin patronu Bernard Arnault'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Tesla ile dünyaya elektrikli otomobili yayan, SpaceX ile uzaya yolculuğu şehirlerarasına döndüren Musk, özel hayatında bir günü nasıl geçiriyor?

Tesla ile dünyaya elektrikli otomobili yayan, SpaceX ile uzaya yolculuğu şehirlerarasına döndüren Musk, özel hayatında bir günü nasıl geçiriyor?

Business Insider haberine göre Musk, bir bordrolu misali haftada 40 saat çalışarak bu noktaya ulaşmadı.

Ünlü CEO yeri geliyor haftada 120 saat çalışıyor, ortalama 6 saat uyuyor. Gece 3'ten önce uyumayan Musk, sabah 5-6 olmasa da 9'da uyanıyor.

Ünlü CEO yeri geliyor haftada 120 saat çalışıyor, ortalama 6 saat uyuyor. Gece 3'ten önce uyumayan Musk, sabah 5-6 olmasa da 9'da uyanıyor.

ABD filmlerinde göbekli polislerin vazgeçilmezi donut seven Musk, sabahları çok da sağlıklı görünmeyen bu yiyeceği yerken tamamını yemediği de aktarılıyor.

ABD filmlerinde göbekli polislerin vazgeçilmezi donut seven Musk, sabahları çok da sağlıklı görünmeyen bu yiyeceği yerken tamamını yemediği de aktarılıyor.

Musk, sabah uyandığında gözünü açar açmaz telefonuna bakıyor. 'Kurtulmaya çalıştığı korkunç bir alışkanlık” olarak değerlendirdiği bu rutin ise satın aldıktan sonra X yaptığı Twitter'da oldukça aktif bir profil çiziyor. 

Musk, yataktan çıkar çıkmaz duş alırken, bunun olumlu etkisi olduğunu da iletiyor.

İşe gitmek için Musk kararsızlığını araba sürüp sürmemek kararında yaşıyor. Otonom olmayan bir Cybertruck ile otonom sürüş teknolojisi olan Tesla Model S arasında seçim yapıyor.

İşe gitmek için Musk kararsızlığını araba sürüp sürmemek kararında yaşıyor. Otonom olmayan bir Cybertruck ile otonom sürüş teknolojisi olan Tesla Model S arasında seçim yapıyor.

Birden fazla şirketi olduğu için de kriz ve öncelik durumlarına bağlı olarak Musk, şirketler arasında geziyor.

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52 yaşında olan ünlü CEO, yeri geliyor bir dava muhatabıysa duruşmaya katılarak ifade veriyor, yeri geliyor etkinliğe katılıyor, yeri geliyor çalışıyor bazen de geceleri X merkezinde geziyor.

52 yaşında olan ünlü CEO, yeri geliyor bir dava muhatabıysa duruşmaya katılarak ifade veriyor, yeri geliyor etkinliğe katılıyor, yeri geliyor çalışıyor bazen de geceleri X merkezinde geziyor.

Musk, dünyanın en zenginlerinden olsa da hala çalışma hayatı gününün büyük bir kısmını oluşturuyor.

Arada pazar günlerini kendine ayıran Musk, sporla gel-gitli bir ilişkiye sahip.

Arada pazar günlerini kendine ayıran Musk, sporla gel-gitli bir ilişkiye sahip.

10 çocuğu olan Musk için spor çocuklarıyla oynamak olurken, her gün sıkı bir şekilde ağırlık çalışmayı hedeflese de genelde bundan kaçıyor.

10 çocuğu olan Musk için spor çocuklarıyla oynamak olurken, her gün sıkı bir şekilde ağırlık çalışmayı hedeflese de genelde bundan kaçıyor.

Daha gençken hem iş hem de video oyunları yüzünden uykusuz kalan Musk, günde en az 6 saat uyuyor.

Ancak uyuduğu yer her zaman yatağı olmuyor, şirketlerinde yer geliyor yerde de uyuyor.

Ancak uyuduğu yer her zaman yatağı olmuyor, şirketlerinde yer geliyor yerde de uyuyor.
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