Elon Musk Mercek Altında: Dünyanın En Zengin Adamı Bir Gününü Nasıl Geçirir?

Musk, sabah uyandığında gözünü açar açmaz telefonuna bakıyor. 'Kurtulmaya çalıştığı korkunç bir alışkanlık” olarak değerlendirdiği bu rutin ise satın aldıktan sonra X yaptığı Twitter'da oldukça aktif bir profil çiziyor.

Musk, yataktan çıkar çıkmaz duş alırken, bunun olumlu etkisi olduğunu da iletiyor.