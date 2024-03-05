Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Elon Musk'a Dava Silsilesi Devam Ediyor: Musk Bu Seferde 128 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya!

Elon Musk'a Dava Silsilesi Devam Ediyor: Musk Bu Seferde 128 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya!

Twitter Elon Musk
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:50

Eski Twitter çalışanlarının, kira sahiplerinin ve tedarikçilerinin sosyal medya platformunu ve Elon Muskdava etme silsilesi büyüyor. Dört eski yönetici, ödenmemiş kıdem tazminatı olarak toplamda 128 milyon doların üzerinde talepte bulunan bir dava açtı. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/bus...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Direksiyona geçtikten sonra Musk, birkaç yöneticiyi görevden alarak ve yaklaşık olarak çalışanların yarısını işten çıkararak temizlik yapmaya başlamıştı, birkaç eski çalışan ise kıdem tazminatlarını alamadıkları iddia ederek dava açmışlardı.

Direksiyona geçtikten sonra Musk, birkaç yöneticiyi görevden alarak ve yaklaşık olarak çalışanların yarısını işten çıkararak temizlik yapmaya başlamıştı, birkaç eski çalışan ise kıdem tazminatlarını alamadıkları iddia ederek dava açmışlardı.

Eski başkan Yardımcısı Para Agrawal ve diğer üst düzey yöneticiler, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmeye çalıştıktan sonra ona dava açanlar arasında yer alıyor.

Eski başkan Yardımcısı Para Agrawal ve diğer üst düzey yöneticiler, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmeye çalıştıktan sonra ona dava açanlar arasında yer alıyor.

Bu üst düzey yöneticiler pazartesi günü Kaliforniya federal mahkemesine sunulan bir şikayette, onların ihmalkarlık veya kasti kusuru iddiasıyla kovulduklarını ve haklarından mahrum bırakılmak istendiğini öne sürüyorlar. Musk'ı, onlara karşı 'özel bir öfke' tutmakla suçluyorlar.

Bu dava Musk'ın ödeme yapmamsı sebebiyle, Twitter olarak bildiğimiz X'e açılan 30. dava olduğu da söyleniyor.

Bu dava Musk'ın ödeme yapmamsı sebebiyle, Twitter olarak bildiğimiz X'e açılan 30. dava olduğu da söyleniyor.

Geçen yıl, şirketin yöneticilerin kıdem tazminatı taleplerini reddettiği belirtiliyor. Dilekçeye göre, yöneticilere, 'müzakere etme, dava açma ve satın almayı kapatma' için bir belgede belirtilmemiş. Ayrıca sansürlenmiş bir taraf için koruma primleri ve başarı ücretleri ödemek gibi “görmezden gelme” durumlarından ötürü, öncelikle büyük ihmal ve kasti suçlama nedeniyle kovuldukları söylenmiş.

"Agrawal'ın dilekçesinde belirtildiği gibi, bu Musk'ın oyun kitabı: borçlu olduğu parayı tutmak ve onları dava etmeye zorlamak."

"Agrawal'ın dilekçesinde belirtildiği gibi, bu Musk'ın oyun kitabı: borçlu olduğu parayı tutmak ve onları dava etmeye zorlamak."

Dilekçede ayrıca eski şirket yöneticileri Ned Segal, Vijaya Gadde ve Sean Edgett'in de davacılar olarak adları geçiyor. 'Yenilgi bile olsa, Musk, daha az buna katlanabilecek olan diğerlerine gecikme, zahmet ve masrafı dayatabilir.'

Dava dilekçesine göre Musk, yetkililerin tazminatlarını ödemekten kaçınmak için anlaşmanın kapanışını hızlandırdı ve istifa edip haklarını toplamadan önce sahte "sebep" fesihlerini üretmek için bir düzenleme tasarladı.

Dava dilekçesine göre Musk, yetkililerin tazminatlarını ödemekten kaçınmak için anlaşmanın kapanışını hızlandırdı ve istifa edip haklarını toplamadan önce sahte "sebep" fesihlerini üretmek için bir düzenleme tasarladı.

Onların işten çıkarma mektupları, belirli iddiaları tanımlamamakla birlikte, hükümet veya iç soruşturma ile işbirliği yapmamak için işten çıkarıldıklarını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dilekçeye göre yöneticilerin sözleşmeleri, haklarını tetikleyen standart "makul neden" hükümleri içeriyordu bu koşullardan biri, Twitter'ın özel bir şirket olmasıydı.

Dilekçeye göre yöneticilerin sözleşmeleri, haklarını tetikleyen standart "makul neden" hükümleri içeriyordu bu koşullardan biri, Twitter'ın özel bir şirket olmasıydı.

Peki siz Musk'a açılan ve ardı arkası kesilmeyen bu davalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz Musk'a açılan ve ardı arkası kesilmeyen bu davalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın