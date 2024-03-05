Elon Musk'a Dava Silsilesi Devam Ediyor: Musk Bu Seferde 128 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya!
Elon Musk'a Dava Silsilesi Devam Ediyor: Musk Bu Seferde 128 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya!
Kaynak: https://www.hollywoodreporter.com/bus...
Eski Twitter çalışanlarının, kira sahiplerinin ve tedarikçilerinin sosyal medya platformunu ve Elon Musk'ı dava etme silsilesi büyüyor. Dört eski yönetici, ödenmemiş kıdem tazminatı olarak toplamda 128 milyon doların üzerinde talepte bulunan bir dava açtı. Detaylar aşağıda 👇
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Direksiyona geçtikten sonra Musk, birkaç yöneticiyi görevden alarak ve yaklaşık olarak çalışanların yarısını işten çıkararak temizlik yapmaya başlamıştı, birkaç eski çalışan ise kıdem tazminatlarını alamadıkları iddia ederek dava açmışlardı.
Eski başkan Yardımcısı Para Agrawal ve diğer üst düzey yöneticiler, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmeye çalıştıktan sonra ona dava açanlar arasında yer alıyor.
Bu dava Musk'ın ödeme yapmamsı sebebiyle, Twitter olarak bildiğimiz X'e açılan 30. dava olduğu da söyleniyor.
"Agrawal'ın dilekçesinde belirtildiği gibi, bu Musk'ın oyun kitabı: borçlu olduğu parayı tutmak ve onları dava etmeye zorlamak."
Dava dilekçesine göre Musk, yetkililerin tazminatlarını ödemekten kaçınmak için anlaşmanın kapanışını hızlandırdı ve istifa edip haklarını toplamadan önce sahte "sebep" fesihlerini üretmek için bir düzenleme tasarladı.
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Dilekçeye göre yöneticilerin sözleşmeleri, haklarını tetikleyen standart "makul neden" hükümleri içeriyordu bu koşullardan biri, Twitter'ın özel bir şirket olmasıydı.
Peki siz Musk'a açılan ve ardı arkası kesilmeyen bu davalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇
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