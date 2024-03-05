Elon Musk'a Dava Silsilesi Devam Ediyor: Musk Bu Seferde 128 Milyon Dolarlık Davayla Karşı Karşıya!

Geçen yıl, şirketin yöneticilerin kıdem tazminatı taleplerini reddettiği belirtiliyor. Dilekçeye göre, yöneticilere, 'müzakere etme, dava açma ve satın almayı kapatma' için bir belgede belirtilmemiş. Ayrıca sansürlenmiş bir taraf için koruma primleri ve başarı ücretleri ödemek gibi “görmezden gelme” durumlarından ötürü, öncelikle büyük ihmal ve kasti suçlama nedeniyle kovuldukları söylenmiş.