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Ellerini Günde Kaç Kez Yıkadığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Ellerini Günde Kaç Kez Yıkadığını Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:47

Hepimiz bir gün içinde birçok kez ellerimizi yıkıyoruz ama toplam kaç kere?

Merak ediyorsan bu testte söylüyoruz!

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1. Dürüst bir cevap ver! Her lavaboyu kullandığında ellerini yıkıyor musun?

2. Diş temizliğinden önce ve sonra ellerini yıkıyor musun?

3. Toplu taşımada ortak kullanılan alanlara ellerini sürmemek için ekstra bir çaba harcıyor musun?

4. Peki ya dışarı çıktığında hiçbir yere değmesen bile eve girdiğinde yine de ellerini yıkar mısın?

5. Mikroplardan korkuyor musun?

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6. Ne sıklıkla hasta oluyorsun?

7. Mutfağa girdiğinde sürekli ellerini yıkayanlardan mısın yoksa bir kez yıkadığında senin için her şey tamam oluyor mu?

8. Son olarak, etrafında kimse olmasa dahi temizliğine dikkat eder misin?

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14-15 kez!

Ellerini günde 14-15 kez yıkamak, kişisel hijyenine önem verdiğini ve sağlığına büyük bir özen gösterdiğini gösteriyor. Bu alışkanlık mikroplardan korunma, hijyenik bir ortamda bulunma ve hastalıkları önlemede oldukça etkili bir yöntem. Ayrıca bu alışkanlık, COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme çabalarına da katkıda bulunabilir. El yıkamanın düzenli ve sık bir şekilde yapılması, genel sağlığın korunması açısından oldukça önemli!

6-7 kez!

Günde 6-7 kez ellerini yıkamak, kişisel hijyenin önemli bir parçası olabilir ancak biraz az gibi gözüküyor... Bazı insanlar daha sık ellerini yıkamayı tercih ederken, diğerleri daha az sıklıkta yıkamayı tercih edebilir. El yıkama sıklığını etkileyen birçok faktör vardır, bu nedenle kendi kişisel tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir denge bulmalısın! Özellikle kış aylarında etrafta mikroplar dolaşırken ellerini daha sık yıkamak sağlığına olumlu katkılarda bulunabilir!

3-4 kez!

Sen ellerini günde 3-4 kez yıkıyorsun! Bu 24 saat için oldukça az gibi gözüküyor... İtiraf et, her lavabodan çıktığında ellerini yıkamıyorsun sanki! El yıkamak günlük hijyenin önemli bir parçasıdır. Mikroplardan korunmak, daha az hasta olmak ve kişisel hijyenine dikkat etmek istiyorsan el yıkama sıklığını artırmalısın.

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