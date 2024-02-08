Ellerini Günde Kaç Kez Yıkadığını Tahmin Ediyoruz!
Ellerini Günde Kaç Kez Yıkadığını Tahmin Ediyoruz!
Hepimiz bir gün içinde birçok kez ellerimizi yıkıyoruz ama toplam kaç kere?
Merak ediyorsan bu testte söylüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Dürüst bir cevap ver! Her lavaboyu kullandığında ellerini yıkıyor musun?
2. Diş temizliğinden önce ve sonra ellerini yıkıyor musun?
3. Toplu taşımada ortak kullanılan alanlara ellerini sürmemek için ekstra bir çaba harcıyor musun?
4. Peki ya dışarı çıktığında hiçbir yere değmesen bile eve girdiğinde yine de ellerini yıkar mısın?
5. Mikroplardan korkuyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ne sıklıkla hasta oluyorsun?
7. Mutfağa girdiğinde sürekli ellerini yıkayanlardan mısın yoksa bir kez yıkadığında senin için her şey tamam oluyor mu?
8. Son olarak, etrafında kimse olmasa dahi temizliğine dikkat eder misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda