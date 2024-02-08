Ellerini Günde Kaç Kez Yıkadığını Tahmin Ediyoruz!

Ellerini günde 14-15 kez yıkamak, kişisel hijyenine önem verdiğini ve sağlığına büyük bir özen gösterdiğini gösteriyor. Bu alışkanlık mikroplardan korunma, hijyenik bir ortamda bulunma ve hastalıkları önlemede oldukça etkili bir yöntem. Ayrıca bu alışkanlık, COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme çabalarına da katkıda bulunabilir. El yıkamanın düzenli ve sık bir şekilde yapılması, genel sağlığın korunması açısından oldukça önemli!