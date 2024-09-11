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Elleri Görelim: Yatak Odanda Kendi Kendini Eğlendirirken Deneyebileceğin 12 Şey

etiket Elleri Görelim: Yatak Odanda Kendi Kendini Eğlendirirken Deneyebileceğin 12 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 23:46

Mastürbasyonun birey sağlığına ve moduna olumlu etkilerine bu içerikte girmeyeceğiz. Ama şu kadarını söyleyebiliriz ki, evde tek başınıza kaldığınızda bunu bir fırsat olarak görmek ve kendinizi moda sokmak her zaman faydalıdır. Eğer işleri nasıl daha keyifli hale getireceğinizi merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

Çünkü bu içeriğimizde, kendi kendinize nasıl daha kaliteli zaman geçireceğinize dair bazı ipuçları vereceğiz!

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1. Oda ışığını ayarlayın.

Mastürbasyona başlamadan önce odada birkaç düzenleme yapmak moda girmenize yardımcı olur. Kendiniz için rahat bir ortam hazırladıktan sonra oda ışığını biraz loş ve romantik seviyeye getirerek eğlence miktarını artırabilirsiniz. Bunun için odanızdaki küçük ışıklardan, zincir led aydınlatmalardan veya kokulu mumlardan faydalanabilirsiniz. 🕯

2. Favori listenizi açın.

Yalnız olun veya olmayın, müzik her zaman seksi bir ilaç gibi çalışabilir. Bu nedenle mastürbasyon esnasında sizi moda sokan favori listelerinizi açabilir veya duruma uygun şarkılardan kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu şarkıları kendi başınıza denemek, daha sonra partnerinizle birlikte nasıl ve ne zaman kullanacağınızı belirlemenize de yardımcı olabilir. 😉

3. Sevdiğiniz iç çamaşırlarını giyin.

Kendi kendinizi seksi görmek için özel olarak süslenmek, sizi daha keyifli bir ruh haline itebilir. Bu nedenle yeni aldığınız iç çamaşırlarını veya sevdiğiniz kıyafetleri deneyerek, bu çamaşırlar için kendi kendinize poz vererek olaya daha iyi odaklanabilirsiniz.

4. Ayna karşısında pratik yapın.

Dilerseniz bu esnada ayna karşısında pratik yapmayı da deneyebilirsiniz. Ne de olsa mastürbasyon sırasında genellikle dokunarak hissettiğiniz şeyleri, açı nedeniyle gözle görmeniz mümkün değildir. Ancak ufak veya büyük bir ayna yardımıyla kendinizi daha yakından tanıyabilir, böylece ne istediğinize de daha iyi karar verebilirsiniz. 😘

5. Favori oyuncaklarınızı hazırlayın.

Elleri ve parmakları kullanmak her ne kadar gayet yeterli olsa da bazen daha fazlasını istemenizde de herhangi bir sorun yok. Bu nedenle bazı oyuncakları denemeye başlamak için tek başına kalmayı beklemek kadar iyi bir şey de yoktur. Bu sayede hem nelerden hoşlandığınıza karar verebilir hem de daha sonra partnerinizle birlikte denemek istediğiniz şeylerin tam listesini çıkarabilirsiniz. Bu sizi cinsellikte de daha bilinçli bir insan haline getirir. 😎

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6. Kayganlaştırıcı kullanın.

Elbette her ne olursa olsun tahrişleri azaltmak ve keyfi artırmak için kayganlaştırıcı kullanımını da atlamamanız gerek. Çünkü kayganlaştırıcılar ortamı ısıtarak mastürbasyonun daha kolay gerçekleşmesini sağlar hem de size kendinizi yakından tanımak için bir fırsat verir. Ayrıca geçirdiğiniz sürenin kalitesini de artırır. 🤭

7. Kendinize dokunun.

Mastürbasyon sırasında tek bir doğru bulunmaz, hatta çoğu zaman yanlış olan bir şey de yoktur. Çünkü herkesin kendi başına özgürce geçirdiği bu süre boyunca denemek istediği şeyler de farklı olabilir. Dolayısıyla mastürbasyon esnasında utanacak hiçbir şeyin olmadığını bilerek ve kendinize dokunmaktan çekinmeyerek hareket etmeniz en iyisidir. Bu sayede isteklerinizi, normal şartlarda açıkça ifade edemediklerinizi ve fantezilerinizi çok daha farklı biçimde deneyimleme şansınız olur. 🥳

8. Favori aromalarınızı eklemekten çekinmeyin.

Bütün bu süreci daha eğlenceli kılmak için işleri kızıştıracak bir takım aromalardan faydalanmak isteyebilirsiniz. Örneğin; aromatik kayganlaştırıcılar ve prezervatifler, kokulu mumlar veya doğal vücut yağları sıradan bir günün rengini anında değiştirebilir. 🤩

9. Araştırma yapın.

Bazen de ne yapmak istediğinize karar vermeden önce biraz araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için zamanında izlediğiniz etik pornolardan, bazı dergi yazılarından ve hatta bilgilendirici içeriklerden faydalanabilirsiniz. Böylece cinsellikte ufkunuzu genişletecek yeni şeyler öğrenebilir ve en önemlisi de bunları birinci elden deneme şansı yakalayabilirsiniz.

10. Hayal gücünüzü kullanın.

Fantezi kurmak ve kafada bir şeyler canlandırmak, zihni ve bedeni canlı tutar. Ayrıca sizi neyin tahrik ettiğini keşfetmenize yardımcı olur. Dolayısıyla mastürbasyon esnasında gözlerinizi kapatarak hayaller alemine dalmak da oldukça mantıklı bir yaklaşımdır. Çünkü size daha önce fark etmediğiniz bir güdünüzü veya isteğinizi hatırlatabilir. 😉

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11. Orgazma değil keyfe odaklanın.

Elbette her zaman olduğu gibi mastürbasyonda da sonuca değil sürece odaklanmanız gerekir. Çünkü nasıl ki cinsel ilişkilerde orgazm her şey demek değilse, mastürbasyonda da aynı şey geçerlidir. Orgazmın klitoral, vajinal, mental ve servikal olmak üzere farklı boyutları olduğundan, yaptığınız şeyden keyif almaya odaklanmanız çok daha doğrudur. Bu sayede kendinize nasıl ve nerede dokunulmasını istediğinizi anlayabilir, kendi kendinize kaliteli vakit geçirebilir ve en güzeli de zihninizi olduğu gibi serbest bırakabilirsiniz. 😗

12. Kendinize istediğiniz kadar vakit ayırın.

Mastürbasyon herkesin kendi kendine keşfetmesi gereken bir olgudur. Çünkü her bireyin istekleri, fantezileri ve cinsellikten beklentileri farklıdır. Bu gerçekleri açıkça fark etmek ve kabullenmek ise kişinin hem kendisiyle hem de partneriyle olan ilişkisini olumlu yönde etkiler. Hayatta ne istediğini bilen ve bunu nasıl elde edeceğini anlayan kişiler olmak için mastürbasyon esnasında kendinize vakit ayırmaktan asla çekinmemeli, kendinizi mümkün oldukça serbest bırakmalısınız. Ayrıca yaptığınız hiçbir şeyin yanlış olmadığını bilmek de sizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. 😘

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