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Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Ağustos 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Ağustos 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Otomobil Fiyatları
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 16:37

Otomobil dünyasında trendler son yıllarda değişmeye başladı. Şehir içerisinde pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlara rağbet çoğaldı. Otomobil dünyasının önde gelen markaları, farklı özelliklere sahip mini elektrikli araçlar üretti. Trafikte daha kolay bir kullanım sunan, park sıkıntısı yaşamayan ve benzinli olmadığı için yakıt tasarrufu da sağlayan mini elektrikli araçlar her geçen gün yaygınlaşıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba marka mini elektrikli araçlar bulunuyor. Peki elektrikli araçların fiyatları ÖTV düzenlemesi sonrası arttı mı?

Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Ağustos ayı fiyatları.

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Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 6 Kw Elektrik Motor Peps 560.000 TL (2025 model)

  • 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami 539.900 TL

  • 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami Buggy 579.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 595.5600 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 635.333 TL

Volta EV1 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Volta EV1 Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Volta EV1 289.900 TL*

Volta EV1 Özellikleri

  • 45 KM/H Hız

  • 63 km menzil

  • 2000W Güç

  • Ortalama Şarj Süresi: 7-8 saat

  • 415 KG

  • Ev tipi prizlerde (220v) şarj edilebilir

*KDV ve ÖTV Dahil Satış Fiyatıdır

RKS A1 Fiyat Listesi Ağustos 2025

RKS A1 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • E-scooter M2 127.680 TL

  • RKS A1 157.600 TL (Satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)

RKS M2 Özellikleri

  • Güç: 60V 3000W

  • Şasi: Çelik

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Sürüş Mesafesi: 69 Km.

  • Şarj Süresi: 4-6 Saat

RKS A1 Özellikleri

  • Motor: 25000 W

  • Sürüş Mesafesi: 70-110 Km

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Şarj Süresi: 6-8 Saat

Kuba City, Grape Fiyat Listesi Ağustos 2025

Kuba City, Grape Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • City Nakit 337.920 TL

  • Grape 15 70.902 TL

  • Grape 25 Max 79.560 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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