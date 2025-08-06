Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Ağustos 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Otomobil dünyasında trendler son yıllarda değişmeye başladı. Şehir içerisinde pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlara rağbet çoğaldı. Otomobil dünyasının önde gelen markaları, farklı özelliklere sahip mini elektrikli araçlar üretti. Trafikte daha kolay bir kullanım sunan, park sıkıntısı yaşamayan ve benzinli olmadığı için yakıt tasarrufu da sağlayan mini elektrikli araçlar her geçen gün yaygınlaşıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba marka mini elektrikli araçlar bulunuyor. Peki elektrikli araçların fiyatları ÖTV düzenlemesi sonrası arttı mı?

Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Ağustos ayı fiyatları.