article/comments
article/share
Haberler
Finans
Elektrikli Araç Üretiminde Kıymetli Madenlerin Rolü: Yeni Nesil Otomobiller Fiyatları Nasıl Şekillendiriyor?

Ecem Bekar
31.03.2026 - 12:01

Elektrikli araçlar dünyasına hoş geldin! Sokakta sessiz sessiz yanımızdan geçen o fütüristik makineler sadece çevreci değil, aynı zamanda tekerlekli birer 'periyodik tablo' gibiler.

Peki, bu araçların fiyatları neden bir türlü düşmüyor ya da neden sürekli değişiyor? Cevap, kaportanın altındaki o devasa pillerde saklı olan nadir ve kıymetli madenlerde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu maliyet kaleminin en başında, bataryanın ismini de veren lityum geliyor.

Beyaz altın olarak adlandırılan lityum, pillerin enerji depolama kapasitesini belirliyor. Lityum aslında dünyada bol bulunan bir maden olsa da, onu batarya kalitesinde işlemek oldukça zor ve masraflı bir süreç. Küresel talep bir anda patlayınca, maden ocaklarının bu hıza yetişememesi lityum fiyatlarını, dolayısıyla da elektrikli araçların etiket fiyatlarını doğrudan yukarı çekiyor.

Lityumun hemen ardından sahnede kobalt var ki kendisi bataryanın sigortası sayılır.

Kobalt, pilin aşırı ısınmasını önleyen ve ömrünü uzatan en kritik madde. Ancak dünyadaki kobaltın büyük bir kısmının sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden çıkması ve çıkarılma koşullarındaki etik tartışmalar, bu madeni hem bulunması zor hem de çok pahalı bir hale getiriyor.

Bataryanın performans ve menzil canavarı ise nikel.

Aracınızın tek şarjla kaç kilometre gideceği, bataryadaki nikel oranına sıkı sıkıya bağlı. Nikel fiyatlarındaki en ufak bir borsa dalgalanması, uzun menzilli bir elektrikli aracın fiyatını binlerce dolar oynatabiliyor.

Sadece pilin içindeki kimya değil, aracın sinir sistemi de oldukça maliyetli.

Standart bir benzinli araçta yaklaşık 20 kg bakır kullanılırken, bir elektrikli araçta bu miktar 80 kg'ın üzerine çıkıyor. Elektrik motorlarından iç kablolamaya kadar her yerde kullanılan bakır, elektrikli araç üretimindeki gizli maliyet artışlarının ana sorumlularından biri haline geldi.

Motorun içindeki o sessiz ama güçlü dönüşü sağlayan mıknatıslar için ise nadir toprak elementleri gerekiyor.

Bu elementler adındaki gibi nadir olmasa da, işlenmesi ve kontrolü büyük oranda Çin'in elinde. Bu durum, otomobil üreticilerini jeopolitik gerginliklerin tam ortasına itiyor. Bir ticaret savaşı veya gümrük kısıtlaması, doğrudan sizin yeni aracınızın teslimat süresini ve fiyatını belirliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak markalar bu maden bağımlılığını kırmak için boş durmuyor.

Daha ucuz ve kobalt içermeyen LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar, giriş seviyesi modellerde hayat kurtarıcı oldu. Menzili biraz daha kısa olsa da, bu teknoloji sayesinde elektrikli araçlar lüks bir oyuncak olmaktan çıkıp geniş kitlelerin ulaşabileceği seviyelere inmeye başladı. Yani maden seçimi, aracın hangi kitleye hitap edeceğini de belirliyor.

İşin bir de ikinci el maden boyutu var ki bu, gelecekte fiyatları düşürecek en büyük umut.

Eski bataryaların geri dönüştürülmesiyle elde edilen lityum ve nikel, sıfırdan maden kazmaktan çok daha ucuza mal olmaya başladı. Geri dönüşüm ekonomisi geliştikçe, yerin altındaki madenlere olan bağımlılık azalacak ve bu da fiyat istikrarı olarak cebimize yansıyacak.

Sonuç olarak; elektrikli otomobil dünyasında fiyatlar sadece tasarım veya marka prestijiyle değil, yerin yüzlerce metre altından çıkarılan bu kıymetli tozlarla şekilleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın