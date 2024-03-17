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Elden Ring'in Görkemli Silahı Dark Moon Greatsword Gerçek Hayata Taşınıyor!

Elden Ring'in Görkemli Silahı Dark Moon Greatsword Gerçek Hayata Taşınıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 11:01

Elden Ring'in görkemli silahlarından olan Dark Moon Greatsword, gerçek hayata taşınıyor!

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Dark Moon Greatsword, Panda Studio tarafından hayata geçirildi.

Kılıca sahip olmak isteyenler internet üzerinden satın alabilir fakat fiyatı biraz tuzlu.

Kılıca sahip olmak isteyenler internet üzerinden satın alabilir fakat fiyatı biraz tuzlu.

Kılıcı gerçek hayata taşıyan Panda Studio, doğal olarak bu işi ticarete de döktü. Eğer Dark Moon Greatsword'u satın almak isterseniz fiyatı ülkemiz için biraz tuzlu. Kılıca sahip olmak isteyen oyuncular, 459 dolarlık bir fiyat etiketini ödemek zorunda. Tabii kargo ve gümrük ücretinin bu fiyata dahil olmadığını da belirtelim.

Kılıcın iki farklı versiyonu mevcut.

Kılıcın iki farklı versiyonu mevcut.

Dark Moon Greatsword, iki farklı seçenek ile satışa sunulacak. Bunlardan ilki duvara asılabilen versiyonu. Bu versiyon sizlere duvara asma aparatları ile birlikte gönderilecek. Diğer versiyon ise ayna versiyonu. Bu versiyonda kılıç, Elden Ring temalı bir çerçevenin içerisinde gönderiliyor. Kılıcın boyu ise 150 santimetre.

Dark Moon Greatsword, 2024'ün ikinci yarısında kargolanmaya başlayacak.

Dark Moon Greatsword, 2024'ün ikinci yarısında kargolanmaya başlayacak.

Kılıcı satın almak isteyen oyuncular birkaç ay beklemek durumunda. Seri üretime geçiş aşaması ve kargolama sürecinin başlaması için biraz daha zaman var. Kılıca sahip olmak isteyen hayranlar, şimdilik 2024 'ün ikinci yarısını beklemek zorunda.

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