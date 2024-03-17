Elden Ring'in Görkemli Silahı Dark Moon Greatsword Gerçek Hayata Taşınıyor!

Kılıcı gerçek hayata taşıyan Panda Studio, doğal olarak bu işi ticarete de döktü. Eğer Dark Moon Greatsword'u satın almak isterseniz fiyatı ülkemiz için biraz tuzlu. Kılıca sahip olmak isteyen oyuncular, 459 dolarlık bir fiyat etiketini ödemek zorunda. Tabii kargo ve gümrük ücretinin bu fiyata dahil olmadığını da belirtelim.