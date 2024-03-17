Elden Ring'in Görkemli Silahı Dark Moon Greatsword Gerçek Hayata Taşınıyor!
Elden Ring'in Görkemli Silahı Dark Moon Greatsword Gerçek Hayata Taşınıyor!
Elden Ring'in görkemli silahlarından olan Dark Moon Greatsword, gerçek hayata taşınıyor!
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Dark Moon Greatsword, Panda Studio tarafından hayata geçirildi.
Kılıca sahip olmak isteyenler internet üzerinden satın alabilir fakat fiyatı biraz tuzlu.
Kılıcın iki farklı versiyonu mevcut.
Dark Moon Greatsword, 2024'ün ikinci yarısında kargolanmaya başlayacak.
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