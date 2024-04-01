Ekrem İmamoğlu'na Oy Vermeyeceğini Açıklamıştı: Seçim Sonrası Buket Aydın'ın AK Parti Eleştirisi Gündem Oldu!
Ekrem İmamoğlu'na Oy Vermeyeceğini Açıklamıştı: Seçim Sonrası Buket Aydın'ın AK Parti Eleştirisi Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.mynet.com/imamoglu-na-oy-...
31 Mart 2024 yerel seçimleri geride kaldı. Aylar boyunca ülke gündemini meşgul eden seçim sürecinde, programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u konuk eden Buket Aydın bazı açıklamalarda bulunmuştu. 'Ekrem İmamoğlu'na oy vermem' diyen ünlü sunucu, seçim sonuçlarının ardından Ak Parti'yi eleştirdi.
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Eski haber spikeri Buket Aydın, seçim hazırlıkları süresince pek çok iddialı açıklamada bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u programında konuk olarak ağırlayan Aydın, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.
Aydın, 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağız" sözlerine gülerek imalı bir tepki veren Buket Aydın'ın bu seçim sürecine de İmamoğlu'yla ilgili sözleri damga vurdu.
Aydın'ın seçim sonrası analizi de gecikmedi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüktür AK Parti" diyen ünlü spiker, "Bu seçimi Özgür Özel'in başarısı Erdoğan'ın mağlubiyeti olarak görmüyorum" dedi.
Buket Aydın sözlerini şu şekilde tamamladı:
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