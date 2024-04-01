Ekrem İmamoğlu'na Oy Vermeyeceğini Açıklamıştı: Seçim Sonrası Buket Aydın'ın AK Parti Eleştirisi Gündem Oldu!

'AK Parti'de 'biz ne dersek olur' şeklinde nobran bir tavır sergileyen isimlerin, teşkilatlarda çok fazla çalışmayanların kendilerine dönüp bakması lazım. Ders niteliğinde bir tablo. Emeklilerin tepkisi sahaya yansıdı. Ekrem İmamoğlu hem DEM Parti'yi hem de İYİ Parti'yi konsolide etmeyi başardı.'