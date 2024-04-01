Billie Eilish Billboard Röportajında Yaptığı Eleştirilerden Sonra, Swiftie'lerden Linç Yedi

'... ve sonra dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, sırf daha fazla satın almaya devam etmenizi sağlamak için farklı benzersiz şeylere sahip 40 farklı vinil paketi yapıyor. Bu çok savurgan ve hala rakamları bu kadar önemsediğiniz ve para kazanmayı bu kadar önemsediğiniz bir noktada olmamız beni rahatsız ediyor - ve tüm favori sanatçılarınız bu saçmalığı yapıyor.' diyor.