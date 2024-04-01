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Billie Eilish Billboard Röportajında Yaptığı Eleştirilerden Sonra, Swiftie'lerden Linç Yedi

Billie Eilish Billboard Röportajında Yaptığı Eleştirilerden Sonra, Swiftie'lerden Linç Yedi

Twitter
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 19:10

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz perşembe Billboard'da yayınlanan bir röportajında birden fazla versiyona sahip albümlerin yayınlanmasını eleştirmesi nedeniyle, 'Swiftie' olarak adlandırılan Taylor Swift hayranlarının gazabına uğradı. Detaylar.👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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22 yaşındaki Z jenerasyonunun biricik güzeli Billie Eilish, kısa sürede çok büyük başarılar ve çok sayıda dinleyici edinmiş bir isimdir.

22 yaşındaki Z jenerasyonunun biricik güzeli Billie Eilish, kısa sürede çok büyük başarılar ve çok sayıda dinleyici edinmiş bir isimdir.

"Ocean Eyes" şarkısıyla dikkat çekti ve ardından ilk stüdyo albümü "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ile Billboard 200 gibi birçok albüm listesi sıralamasına zirveden giriş yaptı.

"Ocean Eyes" şarkısıyla dikkat çekti ve ardından ilk stüdyo albümü "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ile Billboard 200 gibi birçok albüm listesi sıralamasına zirveden giriş yaptı.

2022'de ve 2024'te "En İyi Özgün Şarkı" Oscar ödüllerini ve daha nicesini kazanmayı başardı.

2022'de ve 2024'te "En İyi Özgün Şarkı" Oscar ödüllerini ve daha nicesini kazanmayı başardı.

Billie Eilish, geçtiğimiz perşembe Billboard ile yayınlanan bir röportajda bazı konuların üzerinden geçti.

Billie Eilish, geçtiğimiz perşembe Billboard ile yayınlanan bir röportajda bazı konuların üzerinden geçti.

Eilish doğa dostu birisi olduğu için röportajda vinil denilen bir plastik çeşidinin geri dönüştürülmesiyle üretilen ve doğaya zarar vermeyen paketlemeler kullanarak plakların satışa sunduğuyla alakalı bir ifade konuşuluyor.

Eilish doğa dostu birisi olduğu için röportajda vinil denilen bir plastik çeşidinin geri dönüştürülmesiyle üretilen ve doğaya zarar vermeyen paketlemeler kullanarak plakların satışa sunduğuyla alakalı bir ifade konuşuluyor.
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Eilish şöyle diyor: "Bazı sanatçılar için her türden farklı plak ve ambalaj yapmanın çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz... Bu da satışları artırıyor, rakamları yükseltiyor ve onlara daha fazla para kazandırıyor..."

Eilish şöyle diyor: "Bazı sanatçılar için her türden farklı plak ve ambalaj yapmanın çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz... Bu da satışları artırıyor, rakamları yükseltiyor ve onlara daha fazla para kazandırıyor..."

Eilish ardından bunu "savurganlık" ve "sinir bozucu" olarak nitelendiriyor. Kendisi ekibini sürdürülebilir olmaya dahil etmek için çaba harcadığını da ekliyor.

Eilish ardından bunu "savurganlık" ve "sinir bozucu" olarak nitelendiriyor. Kendisi ekibini sürdürülebilir olmaya dahil etmek için çaba harcadığını da ekliyor.

'... ve sonra dünyanın en büyük sanatçılarından bazıları, sırf daha fazla satın almaya devam etmenizi sağlamak için farklı benzersiz şeylere sahip 40 farklı vinil paketi yapıyor. Bu çok savurgan ve hala rakamları bu kadar önemsediğiniz ve para kazanmayı bu kadar önemsediğiniz bir noktada olmamız beni rahatsız ediyor - ve tüm favori sanatçılarınız bu saçmalığı yapıyor.' diyor.

Eilish ardından "Bu sadece bu endüstrinin zaten berbat olan çalışma şeklini vurguluyor." diyerek durumu Açlik Oyunları'na benzetiyor.

Eilish ardından "Bu sadece bu endüstrinin zaten berbat olan çalışma şeklini vurguluyor." diyerek durumu Açlik Oyunları'na benzetiyor.

Bunun üzerine sosyal medyadaki gözlemciler, Eilish'in yorumunun Taylor Swift'in albümlerinin farklı versiyonlarını yayınlamasıyla ilgili olabileceğini düşünmeye başladı.

Bunun üzerine sosyal medyadaki gözlemciler, Eilish'in yorumunun Taylor Swift'in albümlerinin farklı versiyonlarını yayınlamasıyla ilgili olabileceğini düşünmeye başladı.

Eilish, herhangi bir sanatçının ismini vermese de, bu açıklama Swiftie'leri epey bir kızdırmış olsa gerek, birçok kişi Twitter'da Taylor Swift'in satışlarının Eilish'inkinden fazla olmasıyla övündü.

Eilish, herhangi bir sanatçının ismini vermese de, bu açıklama Swiftie'leri epey bir kızdırmış olsa gerek, birçok kişi Twitter'da Taylor Swift'in satışlarının Eilish'inkinden fazla olmasıyla övündü.
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Bunun ardından Eilish, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Hikayesinde şöyle dedi:

Bunun ardından Eilish, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Hikayesinde şöyle dedi:

"Tamam, insanlar kelimeleri ağzıma tıkmayı bırakıp billboard makalesinde söylediklerimi okusalar harika olurdu...

"Tamam, insanlar kelimeleri ağzıma tıkmayı bırakıp billboard makalesinde söylediklerimi okusalar harika olurdu...

...Kimseyi ayırmıyordum, bunlar endüstri çapında sistemik sorunlar. Ve türevler söz konusu olduğunda, pek çok sanatçı bunları yayınlıyor - ben de dahil! Makalede açıkça belirttiğim gibi. İklim değişikliği kri̇zi̇ şi̇mdi̇ ve bu hepi̇mi̇zi̇n sorunun bi̇r parçası olmamız ve daha i̇yi̇si̇ni̇ yapmaya çalışmamızla i̇lgi̇li̇. Hayret bir şey.'

Billie Eilish'e gelen o yorumlar.👇

"Uff Swiftie'ler buna fena tilt olacaklar."

"Uff Swiftie'ler buna fena tilt olacaklar."
twitter.com

"Kimden bahsettiğini çok iyi biliyoruz."

"Kimden bahsettiğini çok iyi biliyoruz."
twitter.com
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"Taylor Swift'i fena benzetti."

"Taylor Swift'i fena benzetti."
twitter.com

"Bunu "imzalı" diyerek satış yapmak için yapıyordu."

"Bunu "imzalı" diyerek satış yapmak için yapıyordu."
twitter.com

"Hiç alakası yok. Taylor hala açgözlü ve iğrenç."

"Hiç alakası yok. Taylor hala açgözlü ve iğrenç."
twitter.com

"Billie de bir o kadar açgözlü."

"Billie de bir o kadar açgözlü."
twitter.com

"Ariana, Olivia gibi sanatçıların da aynı şeyi yaptığını gördüğümüz halde herkes Taylor'ı suçluyor. O yüzden kimseyi suçlamayalım."

"Ariana, Olivia gibi sanatçıların da aynı şeyi yaptığını gördüğümüz halde herkes Taylor'ı suçluyor. O yüzden kimseyi suçlamayalım."
twitter.com
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"Birçok insan bundan hoşlanmayacak ama o bunu yaptığı için bir kraliçe."

"Birçok insan bundan hoşlanmayacak ama o bunu yaptığı için bir kraliçe."
twitter.com

"Yazının başını okumadınız, değil mi? Onun plakları sürdürülebilir ve çevreye zarar vermiyor, diğer sanatçılarınki ise öyle değil ve sonuç olarak çevreyi kirletiyor."

"Yazının başını okumadınız, değil mi? Onun plakları sürdürülebilir ve çevreye zarar vermiyor, diğer sanatçılarınki ise öyle değil ve sonuç olarak çevreyi kirletiyor."
twitter.com

"Hiçbir sanatçının ismini vermemesi... Bu da hepinizin Taylor'ın bunu sayılar ve para için yaptığının farkında olduğunuz anlamına geliyor, onu seviyorum ama gerçek bu."

"Hiçbir sanatçının ismini vermemesi... Bu da hepinizin Taylor'ın bunu sayılar ve para için yaptığının farkında olduğunuz anlamına geliyor, onu seviyorum ama gerçek bu."
twitter.com

"Bunların hepsinin geri dönüştürülmüş olduğu ve Taylor'ın b*kunun olmadığı gerçeğini değiştirmiyor mu? Yavaşsın."

"Bunların hepsinin geri dönüştürülmüş olduğu ve Taylor'ın b*kunun olmadığı gerçeğini değiştirmiyor mu? Yavaşsın."
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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