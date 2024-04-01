Rihanna, "Savage X Fenty" İç Çamaşırlarıyla Verdiği Pozlarla "Aşko Work Work Work" Dedirtti

Barbados'lu şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve iş insanı Robyn Rihanna Fenty; yaptığı her işte en başarılı isimlerden bir olmayı alışkanlık haline getirdi resmen. Üstüne ASAP Rocky'le mükemmel bir ilişkisi ve Riot Rose ve RZA Athelson isimli iki tane bebişi var. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Riri, şimdi de Savage X Fenty markasının yeni koleksiyonunu giyerek görenleri kendine tekrardan aşık etti. Detaylar.👇