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Rihanna, "Savage X Fenty" İç Çamaşırlarıyla Verdiği Pozlarla "Aşko Work Work Work" Dedirtti

Rihanna, "Savage X Fenty" İç Çamaşırlarıyla Verdiği Pozlarla "Aşko Work Work Work" Dedirtti

Rihanna
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 17:24

Barbados'lu şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve iş insanı Robyn Rihanna Fenty; yaptığı her işte en başarılı isimlerden bir olmayı alışkanlık haline getirdi resmen. Üstüne ASAP Rocky'le mükemmel bir ilişkisi ve Riot Rose ve RZA Athelson isimli iki tane bebişi var. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Riri, şimdi de Savage X Fenty markasının yeni koleksiyonunu giyerek görenleri kendine tekrardan aşık etti. Detaylar.👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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36 yaşındaki Rihanna'nın namını, müzik, kozmetik ve giyim endüstrisinde gösterdiği üstün başarısıyla duyurmasından biliyorsunuzdur.

36 yaşındaki Rihanna'nın namını, müzik, kozmetik ve giyim endüstrisinde gösterdiği üstün başarısıyla duyurmasından biliyorsunuzdur.

Hem güzel hem de başarılı Riri, Forbes'e göre 1.4 milyar dolarlık bir değere sahip.

Hem güzel hem de başarılı Riri, Forbes'e göre 1.4 milyar dolarlık bir değere sahip.

Rihanna'nın Fenty Beauty isimli bir kozmetik markası bulunuyor. Sosyal medyadaki aktifliğiyle ve satış stratejileriyle, en tercih edilen makyaj markalarından birisi haline geldi.

Rihanna'nın Fenty Beauty isimli bir kozmetik markası bulunuyor. Sosyal medyadaki aktifliğiyle ve satış stratejileriyle, en tercih edilen makyaj markalarından birisi haline geldi.

Riri sadece sosyal medyada değil, önüne gelen her fırsatta aklını kullanarak en beklenmedik yerlerde ürünlerinin reklamını yapıyor.

Riri sadece sosyal medyada değil, önüne gelen her fırsatta aklını kullanarak en beklenmedik yerlerde ürünlerinin reklamını yapıyor.

Hatırlayın, 2023 Super Bowl şampiyonluk maçında, sahnede Fenty Beauty'nin ürünlerini kullanmasıyla inanılmaz satış rekorları kırmıştı. Markaya 12 saat içinde tamı tamına 5.6 milyon dolar kazandırmıştı.

Hatta, yıllık 582 milyon dolar gelir elde eden bu markanın dudak balm'ının reklamını, sevgilisi ASAP Rocky ile müşterilerine bir kısa filmle de sunmuştu.

Hatta, yıllık 582 milyon dolar gelir elde eden bu markanın dudak balm'ının reklamını, sevgilisi ASAP Rocky ile müşterilerine bir kısa filmle de sunmuştu.
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Yani anlayacağınız kendisi inanılmaz başarılı bir girişimci, sanatçı ve aynı zamanda bir iş insanı. Artık albüm çıkartmasan da idare ediyoruz be Riri...

Yani anlayacağınız kendisi inanılmaz başarılı bir girişimci, sanatçı ve aynı zamanda bir iş insanı. Artık albüm çıkartmasan da idare ediyoruz be Riri...

Gelelim asıl mevzuya. Riri'nin sadece makyaj ve yüz bakım ürünleri sattığı bir markası yok. Savage x Fenty markasını da duymuş muydunuz?

Gelelim asıl mevzuya. Riri'nin sadece makyaj ve yüz bakım ürünleri sattığı bir markası yok. Savage x Fenty markasını da duymuş muydunuz?

Savage x Fenty, Riri tarafından kurulmuş bir iç çamaşırı markası.

Savage x Fenty, Riri tarafından kurulmuş bir iç çamaşırı markası.

Pijamalar, sütyenler, gecelikler ve iç çamaşırlarının her beden tipine uygun ve pek çok çeşitte olması, markanın tercih edilmesini ve değerinin 1 milyar dolardan fazla bir değerde olmasını sağladı.

Şimdi ise Savage x Fenty markasının yeni koleksiyonuna modellik yapmasıyla bizleri yaktı. İki çocuk annesisin ve hala mükemmelsin Rihanna...

Şimdi ise Savage x Fenty markasının yeni koleksiyonuna modellik yapmasıyla bizleri yaktı. İki çocuk annesisin ve hala mükemmelsin Rihanna...

Açıklamasına "Bu uzun faturayı... Başka bir odaya koy" yazarak paylaştığı bu fotoğrafta, çarşafta ve iç çamaşırı takımının üzerinde yazan markanın ismi gözden kaçmıyor.

Açıklamasına "Bu uzun faturayı... Başka bir odaya koy" yazarak paylaştığı bu fotoğrafta, çarşafta ve iç çamaşırı takımının üzerinde yazan markanın ismi gözden kaçmıyor.
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ASAP abimiz o kadar şanslı ki... Uzun yıllardır Rihanna'nın arkadaşıydı ve şimdi onunla mükemmel bir ilişkisi, iki tane de nur topu gibi evladı var.

ASAP abimiz o kadar şanslı ki... Uzun yıllardır Rihanna'nın arkadaşıydı ve şimdi onunla mükemmel bir ilişkisi, iki tane de nur topu gibi evladı var.

Yıllarca beraber müzik klipleri, turne açılışları yaptılar. ASAP, Rihanna'nın "o kişi" ve onun "hayatının aşkı" olduğunu GQ'ya verdiği bir röportajda söylemişti.

Yıllarca beraber müzik klipleri, turne açılışları yaptılar. ASAP, Rihanna'nın "o kişi" ve onun "hayatının aşkı" olduğunu GQ'ya verdiği bir röportajda söylemişti.

Bir yıl sonra Vogue'a evliliğin, çocuk sahibi olmalarını engellemesine izin vermeyeceğinden bahsetti. Kendisi harika bir baba olacağından da bahsetmişti.

Bir yıl sonra Vogue'a evliliğin, çocuk sahibi olmalarını engellemesine izin vermeyeceğinden bahsetti. Kendisi harika bir baba olacağından da bahsetmişti.

Öyle de oldu. Rihanna'ya gerçekten hak ettiği gibi davranıyor. Koca yürekli ASAP turnayı gözünden vurmuş.

Öyle de oldu. Rihanna'ya gerçekten hak ettiği gibi davranıyor. Koca yürekli ASAP turnayı gözünden vurmuş.

Rihanna'ya gelen yorumlardan birkaçına göz atmaya ne dersiniz?

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"Doğumdan sonra bile 16 yaşına yeni girmiş gibi görünüyor."

"Doğumdan sonra bile 16 yaşına yeni girmiş gibi görünüyor."
twitter.com

Riri ve ASAP çiftinden üç numara gelir mi? "Yeniden hamile kalmaya hazır gibi giyinmiş bir Kraliçe."

Riri ve ASAP çiftinden üç numara gelir mi? "Yeniden hamile kalmaya hazır gibi giyinmiş bir Kraliçe."
twitter.com

"Yaktı geçti. Bu noktada A$AP Rocky'nin ilişki tavsiyesine ciddi şekilde ihtiyaç var."

"Yaktı geçti. Bu noktada A$AP Rocky'nin ilişki tavsiyesine ciddi şekilde ihtiyaç var."
twitter.com

"Riri geri döndü: Ben."

"Riri geri döndü: Ben."
twitter.com

"Rihanna yaşlanmamış görünüyor."

"Rihanna yaşlanmamış görünüyor."
twitter.com
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"Pardon, kaç çocuğun annesiydi?"

"Pardon, kaç çocuğun annesiydi?"
twitter.com

Tam anlamıyla: "Work work work work work"

Tam anlamıyla: "Work work work work work"
twitter.com

Büyüleyici ve cilveli pozlarıyla Rihanna karşınızdaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Büyüleyici ve cilveli pozlarıyla Rihanna karşınızdaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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