Rihanna, "Savage X Fenty" İç Çamaşırlarıyla Verdiği Pozlarla "Aşko Work Work Work" Dedirtti
Rihanna, "Savage X Fenty" İç Çamaşırlarıyla Verdiği Pozlarla "Aşko Work Work Work" Dedirtti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Barbados'lu şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve iş insanı Robyn Rihanna Fenty; yaptığı her işte en başarılı isimlerden bir olmayı alışkanlık haline getirdi resmen. Üstüne ASAP Rocky'le mükemmel bir ilişkisi ve Riot Rose ve RZA Athelson isimli iki tane bebişi var. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Riri, şimdi de Savage X Fenty markasının yeni koleksiyonunu giyerek görenleri kendine tekrardan aşık etti. Detaylar.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
36 yaşındaki Rihanna'nın namını, müzik, kozmetik ve giyim endüstrisinde gösterdiği üstün başarısıyla duyurmasından biliyorsunuzdur.
Hem güzel hem de başarılı Riri, Forbes'e göre 1.4 milyar dolarlık bir değere sahip.
Rihanna'nın Fenty Beauty isimli bir kozmetik markası bulunuyor. Sosyal medyadaki aktifliğiyle ve satış stratejileriyle, en tercih edilen makyaj markalarından birisi haline geldi.
Riri sadece sosyal medyada değil, önüne gelen her fırsatta aklını kullanarak en beklenmedik yerlerde ürünlerinin reklamını yapıyor.
Hatta, yıllık 582 milyon dolar gelir elde eden bu markanın dudak balm'ının reklamını, sevgilisi ASAP Rocky ile müşterilerine bir kısa filmle de sunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yani anlayacağınız kendisi inanılmaz başarılı bir girişimci, sanatçı ve aynı zamanda bir iş insanı. Artık albüm çıkartmasan da idare ediyoruz be Riri...
Gelelim asıl mevzuya. Riri'nin sadece makyaj ve yüz bakım ürünleri sattığı bir markası yok. Savage x Fenty markasını da duymuş muydunuz?
Savage x Fenty, Riri tarafından kurulmuş bir iç çamaşırı markası.
Şimdi ise Savage x Fenty markasının yeni koleksiyonuna modellik yapmasıyla bizleri yaktı. İki çocuk annesisin ve hala mükemmelsin Rihanna...
Açıklamasına "Bu uzun faturayı... Başka bir odaya koy" yazarak paylaştığı bu fotoğrafta, çarşafta ve iç çamaşırı takımının üzerinde yazan markanın ismi gözden kaçmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ASAP abimiz o kadar şanslı ki... Uzun yıllardır Rihanna'nın arkadaşıydı ve şimdi onunla mükemmel bir ilişkisi, iki tane de nur topu gibi evladı var.
Yıllarca beraber müzik klipleri, turne açılışları yaptılar. ASAP, Rihanna'nın "o kişi" ve onun "hayatının aşkı" olduğunu GQ'ya verdiği bir röportajda söylemişti.
Bir yıl sonra Vogue'a evliliğin, çocuk sahibi olmalarını engellemesine izin vermeyeceğinden bahsetti. Kendisi harika bir baba olacağından da bahsetmişti.
Öyle de oldu. Rihanna'ya gerçekten hak ettiği gibi davranıyor. Koca yürekli ASAP turnayı gözünden vurmuş.
Rihanna'ya gelen yorumlardan birkaçına göz atmaya ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Doğumdan sonra bile 16 yaşına yeni girmiş gibi görünüyor."
Riri ve ASAP çiftinden üç numara gelir mi? "Yeniden hamile kalmaya hazır gibi giyinmiş bir Kraliçe."
"Yaktı geçti. Bu noktada A$AP Rocky'nin ilişki tavsiyesine ciddi şekilde ihtiyaç var."
"Riri geri döndü: Ben."
"Rihanna yaşlanmamış görünüyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Pardon, kaç çocuğun annesiydi?"
Tam anlamıyla: "Work work work work work"
Büyüleyici ve cilveli pozlarıyla Rihanna karşınızdaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda