Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Sonrası Taksim Metro Durağı Kapatıldı

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve İsmail Saymaz'ın gözaltı haberleri geldi. Diğer isimlerle ilgili ise gizlilik kararı gereği CHP milletvekilleri bilgi alamadıklarını söylediler.

İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı ve yirmi araçla gözaltı için evinin önünde beklendiği ortaya çıkmıştı.