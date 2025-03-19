Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Sonrası Taksim Metro Durağı Kapatıldı
Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Sonrası Taksim Metro Durağı Kapatıldı
Ekrem İmamoğlu ve yüzün üzerinde kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde emniyet güçlerinin izinlerinin iptal edildiği söylenirken bugün de metro duraklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Valilik bazı durakları ulaşıma kapattı.
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzün üzerinde isim hakkında gözaltı kararı alındı.
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Bazı metro durakları kapatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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