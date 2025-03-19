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Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Sonrası Taksim Metro Durağı Kapatıldı

Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı Kararı Sonrası Taksim Metro Durağı Kapatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2025 - 07:41

Ekrem İmamoğlu ve yüzün üzerinde kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde emniyet güçlerinin izinlerinin iptal edildiği söylenirken bugün de metro duraklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Valilik bazı durakları ulaşıma kapattı.

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Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzün üzerinde isim hakkında gözaltı kararı alındı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzün üzerinde isim hakkında gözaltı kararı alındı.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve İsmail Saymaz'ın gözaltı haberleri geldi. Diğer isimlerle ilgili ise gizlilik kararı gereği CHP milletvekilleri bilgi alamadıklarını söylediler. 

İmamoğlu'nun evinde  arama yapıldığı ve yirmi araçla gözaltı için evinin önünde beklendiği ortaya çıkmıştı.

Bazı metro durakları kapatıldı.

Bazı metro durakları kapatıldı.

Valilik Taksim Metrosu'nun kapatıldığını duyururken Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan Emniyet durağı ve Şişhane durağının da kapatıldığı öğrenildi. Bu durakların yanı sıra Vatan Caddesi'nde trafik akışının kesildiği, caddeye çıkan yolların da kapatıldığı söylendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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