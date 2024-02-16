Ekrem İmamoğlu Duyurdu: İBB'nin Evlilik Desteği 15 Bin TL'ye Yükseldi! Peki Kimler Evlilik Desteği Alabilir?

Dipşar açıklamasında, 'Artık evlenmek gerçekten çok zor. O sebeple biz de yoksullukla mücadelede, evlenmek isteyen çiftlere bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Değişen ekonomiye bizim verdiğimiz desteklerin de dayanma ihtimalinin kalmadığı için 15 bin TL'ye çıkardık.' ifadelerini kullandı.

Peki, İBB'nin 15 bin liralık evlilik desteğinden kimler yararlanabilir? 👇