Ekrem İmamoğlu Duyurdu: İBB'nin Evlilik Desteği 15 Bin TL'ye Yükseldi! Peki Kimler Evlilik Desteği Alabilir?
Ekrem İmamoğlu Duyurdu: İBB'nin Evlilik Desteği 15 Bin TL'ye Yükseldi! Peki Kimler Evlilik Desteği Alabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İBB evlilik yardımı hakkında duyuruda bulundu. 2023 yılında 7 bin TL olan 'Evlilik Desteği' 15 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, İBB evlilik yardımı kapsamında geri ödemesiz 'Evlilik Desteği'ne nasıl başvurulur? Evlilik Desteği başvuru şartları nedir?
İşte, detaylar...
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kredi değil hibe' diyerek duyurdu.
İşte, Ekrem İmamoğlu'nun evlilik desteği açıklaması
İmamoğlu'nun paylaşımında İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar'ın açıklama yaptığı video yer aldı.
İBB Evlilik Desteği Başvuru Şartları Neler?
İBB Evlilik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?
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