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Ekrem İmamoğlu Duyurdu: İBB'nin Evlilik Desteği 15 Bin TL'ye Yükseldi! Peki Kimler Evlilik Desteği Alabilir?

Ekrem İmamoğlu Duyurdu: İBB'nin Evlilik Desteği 15 Bin TL'ye Yükseldi! Peki Kimler Evlilik Desteği Alabilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.02.2024 - 13:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden İBB evlilik yardımı hakkında duyuruda bulundu. 2023 yılında 7 bin TL olan 'Evlilik Desteği' 15 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, İBB evlilik yardımı kapsamında geri ödemesiz 'Evlilik Desteği'ne nasıl başvurulur? Evlilik Desteği başvuru şartları nedir? 

İşte, detaylar...

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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kredi değil hibe' diyerek duyurdu.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kredi değil hibe' diyerek duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi çiftlere evlilik yardımı yapıldı. 2023 yılında İstanbul'da evlenmeyi planlayan 8 bin 700 çifte tek seferlik 7 bin TL'lik 'Evlilik Desteği' verildi. 

İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuru ile yeni evlenecek çiftlere verilen sosyal desteğin 7 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun evlilik desteği açıklaması

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun evlilik desteği açıklaması

'Kredi değil hibe. Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık.'

İmamoğlu'nun paylaşımında İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar'ın açıklama yaptığı video yer aldı.

İmamoğlu'nun paylaşımında İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar'ın açıklama yaptığı video yer aldı.

Dipşar açıklamasında, 'Artık evlenmek gerçekten çok zor. O sebeple biz de yoksullukla mücadelede, evlenmek isteyen çiftlere bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Değişen ekonomiye bizim verdiğimiz desteklerin de dayanma ihtimalinin kalmadığı için 15 bin TL'ye çıkardık.' ifadelerini kullandı. 

Peki, İBB'nin 15 bin liralık evlilik desteğinden kimler yararlanabilir? 👇

İBB Evlilik Desteği Başvuru Şartları Neler?

İBB Evlilik Desteği Başvuru Şartları Neler?

Evlilik desteği almak isteyenler için kriterler ise şu şekilde: 

  • Çiftlerden birinin İstanbul'da ikamet etmesi, 

  • Çiftlerin Türk vatandaşı olmaları, 

  • Her iki eşin de 18 yaşından büyük olması,

  • Nikah tarihlerinin başvuru tarihinden en fazla 90 gün sonraya denk gelmesi gerekiyor.

İBB Evlilik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

İBB Evlilik Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu 'İstanbulSenin' uygulaması üzerinden, İBB'ye ait 'sosyalyardim.ibb.gov.tr' internet sitesi üzerinden ya da 'Alo 153' numarasından gerçekleştirilecek.

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