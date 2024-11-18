Ekonomide Dijital Dönüşüme Öncü Olan 11 Ülke

Ülke, uzun süredir 'nakitsiz toplum' fikrini benimsemiş durumda ve İsveç'te artık nakit para kullanımı neredeyse tamamen ortadan kalktı. Tüm ödemeler, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra İsveç, Spotify gibi dev teknoloji şirketlerinin doğduğu bir ülke. Bu da dijitalleşmeye olan bakış açısının ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. İsveç’in dijital ekonomisi, sadece bankacılık ve ödemelerle sınırlı değil; sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetleri de dijitalleşmenin merkezinde yer alıyor. Ülkede yapılan inovatif start-up projeleri, dijital ekonomiyi daha da güçlendiriyor ve İsveç’i dijital dönüşümde lider konumda tutuyor.