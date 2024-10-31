Egzotik Şehirleriyle ve Harmanladığı Kültürlerle Bambaşka Bir Renk: Fas
Egzotik Şehirleriyle ve Harmanladığı Kültürlerle Bambaşka Bir Renk: Fas
Son yıllarda Fas’a olan hayranlık giderek artıyor. Çünkü Fas bambaşka, rengarenk bir dünyayı bizlere sunuyor. Peki Fas turistik açıdan nasıldır? Nereleri kesin görmek gerekir? Neleri tatmak lazımdır? Bu içeriğimizde Fas hakkında merak ettiklerinizin cevabını bulabilirsiniz!
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Aslında Fas, İspanya’dan feribotla yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta olmasına rağmen Avrupa’dan bambaşka bir havaya sahip.
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Fas’a gittiğinizde gezmeniz gereken bir yer değil, deneyimlemeniz ve görmeniz gereken birçok yer var.
Fas’ın başkenti Rabat da görülmesi gereken yerlerden biri.
Sıra geldi doğaseverlere…
Tabii çölleri de unutmamak lazım!
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