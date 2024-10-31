Egzotik Şehirleriyle ve Harmanladığı Kültürlerle Bambaşka Bir Renk: Fas

Fas’ın her türlü turiste hitap edecek bir yanı gerçekten de var. Rif ve Atlas sıradağlarının muhteşem manzarasını izlemek ve hatta rehberlerle birlikte yürüyüş gezilerine çıkmak çok heyecan verici olmalı.

Ayrıca büyüleneceğiniz bir yerden de bahsedelim… Şafşavan, Fas’a gittiğinizde mavi renge doyacağınız küçük bir şehir. Buraya geldikten sonra bir süre büyüsünün etkisinde kalmanız muhtemel.