Eğitimde Diğer Ülkeler Bizi Kıskanıyor mu? Kanıtlar Ne Söylüyor?
Eğitimde Diğer Ülkeler Bizi Kıskanıyor mu? Kanıtlar Ne Söylüyor?
Geçenlerde bir radyo kanalında programcının Millî Eğitim Bakanı’nın verdiği bir demeçle ilgili yaptığı yorumu duydum. Habere göre, Bakan Bey, “biz eğitimde iyi değiliz” algısı var. Hayır iyiyiz” diye bir analiz yapmış. Yıllardır eğitim daha iyi olsun diye mücadele eden biri olarak bu demeç zihnimde uzun süreli bir değerlendirme yapmama olanak tanıdı. Eğitim sistemimizin başarı seviyesini değerlendirmek için pek çok kriter kullanılabilir. Uluslararası sınav sonuçları, öğretmenlerin memnuniyeti ve öğrencilerin eğitimle ilgili duygusal bağlılığı bu kriterlerin bazılarıdır. Peki, bu ölçütlere göre gerçekten eğitimde iyi miyiz?
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Kanıt temelli yaklaşım ne diyor?
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