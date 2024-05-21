Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
Eğitim Sistemleri İflas Açıklamalı!

etiket Eğitim Sistemleri İflas Açıklamalı!

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
21.05.2024 - 11:31

Eğitim, teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda, kendini yeniden şekillendirme sürecindedir. Geçtiğimiz günlerde NOKIA CEO'su yaptığı basın toplantısında şirketin Sony tarafından tamamen alındığını duyurdu ve ilginç bir ifade kullandı: Biz aslında işimizi çok iyi yapıyorduk ama ne olduğunu anlamadık, battık!

Nokia'nın yaşadığı gibi, eğitim sektörü de yeniliklere ayak uyduramazsa geride kalabilir. Bu durum, eğitimin sadece içerik sunumunda değil, öğrenme ortamının bütününde değişmesi gerektiğini gösteriyor.

Yenilenen bir eğitim anlayışına 2024 yılında girmek, eğitimciler için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. Bill Gates'in de belirttiği gibi 'Teknoloji sadece bir araçtır. Çocukların bir araya gelip iş birliği yapmalarını, öğretmenlerin yeni yollarla öğrencilere ulaşmalarını sağlar.' Teknoloji, eğitimi sadece içerik aktarımında değil, öğrenme sürecinin kendisinde de dönüştürücü bir rol oynar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapay zekâ ve sonrası

Yapay zekâ ve sonrası

Öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak, yapay zekâ öğretmenleri ve deneyimsel teknolojiler, eğitimdeki bu dönüşümün önemli unsurlarıdır. Steve Jobs'un vurguladığı gibi 'Herkesin öğrenme hızı farklıdır ve teknoloji, her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine izin verir.' Bu noktada öğrencinin kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini zenginleştirecek çerçeve programları ve yetenekli eğitimcilere ihtiyacımız var…

Ekosistem tasarımı

Bu teknolojik dönüşümün eğitimde yarattığı en önemli fark, eğitimin sadece müfredatla sınırlı olmamasıdır. Kayhan Karlı'nın dediği gibi “Müfredat değil, ekosistem öğretir.” Bu, öğrenmenin sadece ders kitapları ve sınıflarda gerçekleşmediğini, aynı zamanda öğrencilerin çevreleri ve kullanılan teknolojilerle etkileşimleri içinde gerçekleştiğini vurgular.

Eğitimciler olarak, mevcut durumda ısrar ederek 'yanlış bir şey yapmadığımıza' inanmak yerine, daha çevik ve yenilikçi olmak için eğitim yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Marc Prensky'nin 'dijital yerlilere analog göçmenlerin öğretmesi' paradigmasını aşarak, eğitimi teknolojiyle zenginleştirmeli ve öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için bu imkânlardan yararlanmalıyız. Eğitim, değişimin ön saflarında yer almalı ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken teknolojinin sunduğu imkânları en iyi şekilde kullanmalıdır.

2024 yılının eğitim dünyamız için iflas değil dönüşüm yılı olması dileklerimle…

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0