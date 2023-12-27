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Eğer Bir Müzisyen Olsaydın Hangi Ünlü Şarkıcıyla Düet Yapardın?

etiket Eğer Bir Müzisyen Olsaydın Hangi Ünlü Şarkıcıyla Düet Yapardın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 07:01

Bir müzisyen olsan sektöre damga vuracak o düeti kiminle yapardın? 

Hazırsan söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak hangi müzik türünü sevdiğini öğrenelim!

2. Düetiniz için bu şarkılardan birini seçsen hangisini seçerdin?

3. Peki ya sahne senin için nasıl bir yer?

4. Genel olarak uyumlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?

5. Düet sırasında partnerin senin sesini bastırsa ona nasıl karşılık verirdin?

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6. Peki ya kendinde doğal bir müzik yeteneği olduğunu düşünüyor musun?

7. Daha önce hiç kalabalık karşısında sahneye çıktın mı?

8. Son soru! Bende tam bir ünlü profili var diyebilir misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yıldız Tilbe!

Eğer sen bir sanatçı olsaydın kesinlikle Yıldız Tilbe ile düet yapardın! Yıldız Tilbe ile aynı şarkıda yer almak senin için büyük bir ayrıcalık olurdu. Yapacağınız düetle dinleyicilerinizi derinden etkileyecek, onlara duygu dolu bir an sunacaksınız!

Tarkan!

Sen ünlü bir sanatçı olsaydın kesinlikle Tarkan ile düet yapardın! Tarkan ile şarkı söylemek müzik kariyerinde tam bir kilometre taşı olurdu. Bu deneyim hem kendini geliştirmene hem de müzik kariyerinde çok iyi bir noktaya gelmene yardımcı olurdu!

Cem Adrian!

Sen bir ünlüyle düet yapsan bu kesinlikle Cem Adrian olurdu! Cem Adrian ile yaptığın düet dinleyicilerinizde büyük bir etki yaratırdı. Bir daha bir daha seslerini duyacağınızdan eminiz!

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