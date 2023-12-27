Eğer Bir Müzisyen Olsaydın Hangi Ünlü Şarkıcıyla Düet Yapardın?
Eğer Bir Müzisyen Olsaydın Hangi Ünlü Şarkıcıyla Düet Yapardın?
Bir müzisyen olsan sektöre damga vuracak o düeti kiminle yapardın?
Hazırsan söylüyoruz!
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1. İlk olarak hangi müzik türünü sevdiğini öğrenelim!
2. Düetiniz için bu şarkılardan birini seçsen hangisini seçerdin?
3. Peki ya sahne senin için nasıl bir yer?
4. Genel olarak uyumlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilir misin?
5. Düet sırasında partnerin senin sesini bastırsa ona nasıl karşılık verirdin?
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6. Peki ya kendinde doğal bir müzik yeteneği olduğunu düşünüyor musun?
7. Daha önce hiç kalabalık karşısında sahneye çıktın mı?
8. Son soru! Bende tam bir ünlü profili var diyebilir misin?
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